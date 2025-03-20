سر قوة كريستيانو رونالدو.. هذا الطبق السبب

يعتمد لاعب كرة القدم " كريستيانو رونالدو"، على تناول طبق معين للحفاظ على لياقته البدنية خلال الـ 40 عاما.



ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية ، اشتهر رونالدو بالحفاظ على لياقة بدنية رائعة خلال مسيرته الكروية، حيث غالباً ما يظهر عضلاته ولا يخشى خلع قميصه، سواءً بعد تسجيل هدف أو على وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن طبقاً قد يكون ميزة مهمة في غذاء النجم الكروي الشهير.

وهذا الموسم، لعب المهاجم 33 مباراة مع نادي النصر، مسجلاً 28 هدفاً في جميع المسابقات، متصدراً قائمة هدافي الدوري.

يأتي ذلك بعد مسيرة حافلة بالنجاح مع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد، يوفنتوس، وريال مدريد، ولا يزال يواصل كريستيانو رونالدو تألقه في الدوري السعودي، لكن سر لياقته الاستثنائية قد يكمن في طبق غير مألوف.

ورغم التزامه بنظام غذائي صارم يعتمد على الأطعمة الصحية، للحفاظ على مستواه البدني، فإن طبق "باكالاو أ براس" (Bacalhau a Bras) البرتغالي يعد إحدى وجباته المفضلة، حيث يقال إن النجم البرتغالي يعتمده للحفاظ على قوته ولياقته في سن الأربعين.



مكونات الطبق المفضل لرونالدو

وتتكون الوجبة من سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض والزيتون، وهي وجبة سريعة التحضير، وقد بدأ بتناولها بوصفة والدته.

وفي الواقع، يقدم مطعم رونالدو في لشبونة الطبق للزبائن باستخدام وصفة والدته، ويقول عنه رونالدو: "إنه يذكرني بطفولتي، إنه يقويني".

ويُعتقد أن رونالدو عادةً ما يتبع نظاماً غذائياً غنياً بالبروتين، ويتناول كميات قليلة من السكر والكحول، ويكتفي عادةً بشرب الماء مع مشروبه.

وأثمر ذلك بالتأكيد مسيرة مهنية شهدت فوزه بـ 33 لقباً مع الفريق الأول، بما في ذلك 5 ألقاب للكرة الذهبية، و5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.