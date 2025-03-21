منها جراند كانيون.. 10 صور مذهلة لعجائب الطبيعة الأكثر شهرة

كتب– سيد متولي

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أماكن طبيعية خلابة، يفضل العديد من الأشخاص زيارتها، لكن ماذا نعرف عن جراند كانيون أكثر الأماكن شهرة؟

جراند كانيون

يقع جراند كانيون في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحد عجائب الطبيعة الأكثر شهرة في العالم، يمتد هذا الوادي المذهل الذي نحته نهر كولورادو على مدى ملايين السنين لمسافة 277 ميلاً، من منحدراته الشاهقة إلى ضفافه النهرية الهادئة وشلالاته، يوفر جراند كانيون جمالاً لا مثيل له ونظم بيئية متنوعة وفرصًا لا حصر لها للاستكشاف، ما يجعله وجهة يجب زيارتها لمحبي الطبيعة والمغامرين، بحسب موقع timesofindia.

تكوينات صخرية طبقية

جراند كانيون من عجائب الجيولوجيا، ويتكون من طبقات من الصخور الرسوبية تمتد على مدى ما يقرب من ملياري عام، وتعكس الألوان النابضة بالحياة- من الأحمر الداكن إلى الأصفر الذهبي- فترات جيولوجية مختلفة، ما يجعله خطًا زمنيًا طبيعيًا لتاريخ الأرض.

نهر كولورادو

نهر كولورادو، الذي يمتد لمسافة 277 ميلاً عبر الوادي، هو القوة الأساسية وراء إنشائه، فهو يوفر فرصًا رائعة للتجديف في المياه البيضاء والمناظر الهادئة من وجهات نظر مختلفة.

التجديف في نهر كولورادو

عند الحديث عن التجديف في النهر، توجد رحلات التجديف التي تستغرق عدة أيام في نهر كولورادو، وهي طريقة مثيرة لاستكشاف أعماق الوادي، تتضمن هذه الرحلات التوقف عند الشواطئ المنعزلة وفرص مشاهدة جدران الوادي الشاهقة من الماء

النظم البيئية المتنوعة

تخلق ارتفاعات جراند كانيون المتنوعة أنظمة بيئية متعددة، تتراوح من نباتات الصحراء مثل الصبار الشائك في القاع إلى أشجار الصنوبر والحور الرجراج على الحواف، تشمل الحياة البرية طيور الكندور الكاليفورنية، والغزلان، والأغنام الكبيرة، ما يجعل الوادي ملاذًا لمحبي الطبيعة.

منظر شروق الشمس وغروبها

يخلق التفاعل بين الضوء والظل أثناء شروق الشمس وغروبها لوحة ألوان خلابة على جدران الوادي، تشتهر مواقع مثل Hopi Point على الحافة الجنوبية وCape Royal على الحافة الشمالية بهذه اللحظات السحرية.

فرص مراقبة النجوم

جرى تصنيف جراند كانيون كمنتزه دولي للسماء المظلمة، حيث يوفر بعضًا من أوضح المناظر للسماء الليلية، توفر الحافة الشمالية وإطلالة الصحراء أفضل أماكن مشاهدة النجوم، حيث يمكن للزوار رؤية الأبراج ومجرة درب التبانة وهطول الشهب العرضي.

مسارات المشي الفريدة

يضم الوادي بعضًا من أكثر مسارات المشي شهرة في العالم، تقود مسارات مثل مسار Bright Angel ومسار South Kaibab المغامرين إلى وجهات نظر مذهلة وصولاً إلى قاع الوادي.

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