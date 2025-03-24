كيف كان المصريون القدماء يحافظون على الطعام قبل اختراع الثلاجة؟

كتبت- أسماء مرسي:

كانت الأطعمة تؤدي دورا مهما في في حياة المصريين القدماء، وهذا ما تؤكده النقوش والرسومات والكتابات الموجودة على جدران المقابر والمعابد، والتي تكشف عن تفاصيل حياتهم وعاداتهم الغذائية.

لم يقتصر الأمر على وصفات وأساليب طهي متنوعة تظهر براعتهم في إعداد الطعام، فكيف كان المصريون القدماء يحافظون على طعامهم قبل اختراع الثلاجة؟

تنوع طرق الحفظ

يشير الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إلى أن المصريين القدماء استخدموا طرقا متنوعة لحفظ الأطعمة، تتناسب مع طبيعة كل نوع.

بالنسبة للطيور، كان يتم صيد أعداد كبيرة منها خلال مواسم الهجرة، ثم تجفيفها أو تمليحها أو تدخينها.

وبالمثل، كان السمك يُصطاد في موسم الفيضان ويُحفظ بالتجفيف أو التمليح أو التدخين، أو في سوائل مثل العسل، هذه الطرق كانت تضمن توفير الغذاء للبحارة والجنود والعمال لفترات طويلة.

اللحوم المحفوظة

وتابع في تصريح لـ"مصراوي" أن كانت هناك أنواع معينة من اللحوم تُحفظ بطرق خاصة، مثل اللحوم التي تُغمر في الدهن، والتي كانت تُستخدم فيها مواد حافظة مثل بطارخ السمك والعسل.

طرق طهي اللحوم

كانت اللحوم جزءا أساسيا من النظام الغذائي للمصريين القدماء، وكانت تُطهى بطرق متنوعة، هذا يشير إلى أنهم كانوا يتقنون فن شواء اللحوم، وكانوا يستخدمون طرقا مختلفة لإعدادها، مثل السلق والشواء.

أنواع الأسماك المفضلة وطرق تحضيرها

كان السمك مصدراً مهماً للبروتين في النظام الغذائي المصري القديم، رغم وجود أنواع محظورة على الكهنة والملوك.

من بين أنواع الأسماك التي كان المصريون يفضلونها، قشر البياض والبلطي والبوري والقرموط، وكانوا يحضرون السمك بعد تنظيفه وتجفيفه في الشمس، ثم يشوونه أو يملحونه.

حفظ الخضروات والفواكه

لم يقتصر الحفظ على اللحوم والأسماك، بل شمل أيضا الخضروات والفواكه، كانت الخضروات مثل الملوخية والبامية تُجفف في الشمس، بينما كانت الفواكه مثل الزبيب والبلح تُحفظ في أواني تُوضع في الرمال أو تُحفظ في الملح مثل الجبن.

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