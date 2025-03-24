عجائب الدنيا.. 20 صورة لـ أجمل 9 غابات في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

العالم مليء بالعجائب الطبيعية المذهلة التي تأسر القلوب، ومن بينها، الغابات التي توفر ملاذا هادئا من صخب الحياة اليومية، واستنشاق الهواء النقي، والاستمتاع بالمناظر الخلابة والأشجار الشاهقة المتنوعة.

فيما يلي، إليك نظرة أجمل 9 غابات في العالم، وفقا لما ورد في موقعي "travelandleisure" و"veranda".

غابات الأمازون المطيرة، أمريكا الجنوبية

تمتد غابات الأمازون المطيرة عبر عدة دول في أمريكا الجنوبية، ما يجعلها أكبر غابة على وجه الأرض، إنها موطن لملايين الأنواع من النباتات والحيوانات، مثل 60 ألف نوع من النباتات وأكثر من 2500 نوع من الحيوانات، و1300 نوع من الطيور.

غابة مونتيفردي السحابية، كوستاريكا

تقع غابة مونتيفردي السحابية في كوستاريكا، وتشتهر بضبابها المنخفض الذي يستقر بين الأشجار، ما يخلق منظرا طبيعيا ساحرا، كما تتميز هذه الغابة بتنوعها البيولوجي الكبير، حيث تضم 3000 نوع من النباتات وأكثر من 100 نوع من الثدييات و400 نوع من الطيور وآلاف الأنواع من الحشرات.

غابة هالربوس، بلجيكا

تعتبر غابة هالربوس في بلجيكا وجهة مثالية لمحبي الطبيعة، وخاصة في فصل الربيع عندما تتفتح أزهار الجرس الأزرق وتغطي الأرض، ما يحول الغابة إلى بساط أزرق ساحر.

الغابة السوداء، ألمانيا

تقع الغابة السوداء في ألمانيا، وتتميز بأشجار الصنوبر الكثيفة التي تحجب ضوء الشمس، ما يخلق جوا رائعا، وتضم أيضا العديد من القرى الخلابة والينابيع الحرارية الطبيعية.

غابة ويستمان، إنجلترا

تتميز هذه الغابة بأشجارها المتشابكة المغطاة بالطحالب، والتي تبدو وكأنها تنتمي إلى القصص الخيالية.

حديقة تشانججياجيه الوطنية للغابات، الصين

تعتبر حديقة تشانججياجيه الوطنية للغابات في الصين تحفة فنية طبيعية، حيث تتميز بتكويناتها الصخرية الفريدة التي تشبه الأعمدة، والتي كانت مصدر إلهام لفيلم "أفاتار".

غابة الخيزران في أراشيياما، اليابان

تقع غابة الخيزران في أراشيياما في اليابان، وتعتبر مكانا مثاليا للاسترخاء والتأمل، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجمال أشجار الخيزران الشاهقة والهدوء الذي يحيط بها.

غابة ياكوشيما، اليابان

في جزيرة ياكوشيما، تقع غابة ياكوشيما الساحرة التي تأسر القلوب بجمالها الطبيعي الفريدن فضلا عن، احتوائها على أشجار الأرز اليابانية القديمة مع الصخور المغطاة بالطحالب والنباتات المائية المحبة للمطر، لتشكل لوحة فنية بديعة.

غابة الدببة الكبرى، كندا

تحتوي غابة الدببة الكبرى بالحياة البرية المتنوعة، ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الطبيعة ومراقبة الحيوانات، فضلا عن، وجود مناظر خلابة للحياة البرية، بمثل دببة كيرمود البيضاء النادرة والنسور المهيبة والحيتان الضخمة.

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