ما سبب وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته؟ احذر الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

توفى الممثل الأمريكي "جين هاكما" بعد أسبوع من وفاة زوجته "بيتسي أراكاوا" بسبب "متلازمة فيروس هانتا الرئوية"، وهو مرض نادر ينتقل عن طريق القوارض.

وكان جين البالغ من العمر 95 عاما يعاني من مراحل متأخرة من مرض ألزهايمر، وكانت وفاته نتيجة مضاعفات مرتبطة بأمراض القلب وأسباب أخرى.

وفي هذا الصدد نرصد لكم أسباب وأعراض متلازمة فيروس هانتا الرئوية، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

الأعراض:

الحمى والقشعريرة

آلام العضلات

الصداع

الغثيان

آلام المعدة

القيء

الإسهال

السعال

صعوبة التنفس

انخفاض ضغط الدم

زيادة معدل ضربات القلب

ومع تقدم المرض ، يمكن أن يؤدي إلى تلف أنسجة الرئة وتراكم السوائل في الرئتين ومشكلات خطيرة في وظائف الرئة والقلب.

الأسباب

متلازمة فيروس هانتا الرئوية هي مرض يصيب الإنسان وينتشر في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، وتحمل أنواع مختلفة من القوارض سلالات مختلفة من فيروس هانتا، وتعتبر هذه القوارض ناقلة للفيروس.

ويعتبر فأر الغزلان الناقل الأكثر شيوعًا للفيروس، وتتركز معظم الإصابات في الولايات المتحدة غرب نهر المسيسيبي.

وتشمل القوارض الأخرى الناقلة للفيروس في أمريكا الشمالية: فأر الأرز وفأر القطن.

انتقال المرض

يوجد الفيروس في بول أو براز أو لعاب القوارض، ويمكن الاتصال بالفيروس عن طريق استنشاق الفيروسات عندما تنتقل في الهواء من فضلات القوارض المضطربة أو تناول الطعام الملوث بلعاب الفأر أو البول أو الفضلات أولمس الأشياء الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو العينين أو الأنف أو التعرض للعض أو الخدش من قبل قوارض مصابة.

تأثير الفيروس

عندما تصل فيروسات هانتا إلى الرئتين، فإنها تغزو الأوعية الدموية الصغيرة التي تسمى الشعيرات الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى تسربها.

كما تمتلئ الرئتين بالسوائل (الوذمة الرئوية)، مما يؤدي إلى خلل شديد في وظائف الرئتين والقلب.

ولا يقتصر تأثير فيروس هانتا على متلازمة الرئة فحسب، بل يمكن لسلالاته المختلفة أن تسبب مرضا آخر أكثر خطورة يعرف باسم الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية (HFRS).

ويتميز هذا المرض بتأثيره الشديد على الكلى، مما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي الحاد.

طرق الوقاية

-يجب ارتداء الكمامة والقفازات المطاطية أو البلاستيكية.

-رش فضلات القوارض الميتة بمطهر منزلي أو كحول ثم تركه لمدة خمس دقائق.

-بعد تنظيف فضلات القوارض، يجب التخلص من المناشف المستخدمة في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق، ثم وضع الكيس في سلة المهملات الخارجية.

-غسل اليدين جيدا بالماء والصابون.

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