لماذا نشعر أن بعض الأشهر أطول من غيرها؟

هل سبق لك أن شعرت بأن شهرًا ما يمر ببطء شديد، بينما يمر آخر بسرعة خاطفة؟ هذا الشعور ليس مجرد وهم، بل يرتبط بعدة عوامل أوضحتها الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، والتي أشارت إلى الأسباب التالية:

• الأحداث والتجارب التي يعيشها الشخص خلال الشهر، خاصة إذا كان مشغولًا بمهام متعددة في العمل.

• الضغوط المادية أو المهنية التي تؤثر على الإحساس بمرور الوقت.

• الحالة النفسية تلعب دورًا رئيسيًا في إدراك سرعة مرور الأيام.

• الاعتياد على روتين يومي متكرر قد يجعل الوقت يبدو أطول.

• زيادة المعلومات التي يستقبلها الدماغ تؤدي إلى الشعور بمرور الوقت بشكل مختلف.

• عدم تنظيم الوقت والاستسلام لمشاعر الحزن والقلق يؤثران على إدراك الزمن.

• انخفاض نشاط الخلايا العصبية قد يجعل الشخص يشعر بأن الوقت يمر ببطء.

هذه العوامل مجتمعة تحدد كيف نشعر بمرور الأيام، مما يفسر لماذا يبدو بعض الأشهر أطول من غيرها.

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