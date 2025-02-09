لن تتوقع.. هذا ما حدث لرجل عاش في البحر 25 عاما

كتب – سيد متولي

كشف رجل عاش على متن سفن سياحية خلال السنوات الـ25 الماضية عن تأثير صحي غريب نتيجة قضاء الكثير من الوقت في البحر، حيث فقد قدرته على المشي على الأرض.

وقال ماريو سالسيدو، الذي أنهى مؤخرًا رحلته الألف مع رويال كاريبيان، والمعروف باسم "سوبر ماريو"، لمجلة كوندي ناست ترافيلر: "أنا أتأرجح كثيرًا لدرجة أنني لا أستطيع السير في خط مستقيم، لقد اعتدت على السفر على متن السفن لدرجة أنني أشعر براحة أكبر من السفر على الأرض".

وأضاف أنه اعتاد التواجد على متن السفن، ما جعله يفقد الشعور بالراحة عند التواجد على الأرض، بحسب ديلي ميل.

وأشارت إلين وارين، مؤسسة شركة فاميلي كروز كومبانيون، إلى أن فقدان الثبات على الأرض، يعد ظاهرة معروفة تسمى متلازمة ألم النزول، وتنتشر بين البحارة.

وقالت، إن قضاء وقت طويل على متن سفينة سياحية يبدو وكأنه حلم بالنسبة للعديد من العائلات، فالراحة والترفيه والطبيعة الشاملة للتجربة تجعلها فكرة جذابة، ولكن عندما تنتقل من فكرة العطلة إلى العيش فعليًا في البحر، تحدث الكثير من الأشياء غير المتوقعة، وخاصة لجسدك.

وأوضحت إيلين أن البقاء فترات طويلة على متن السفن السياحية يسبب صعوبة في المشي على الأرض بعد التكيف مع حركة السفينة، حيث يلاحظ العديد من الركاب أنهم يواجهون صعوبة في السير وتبدو حركتهم متثاقلة.

وبات سالسيدو يحظى بمكانة مرموقة، لدرجة أن طاقم بعض السفن أنشأ له مكاتب مؤقتة على سطح السفينة، مع طاولات وكراسي ولافتات، مكتوب عليها "مكتب سوبر ماريو".

وكشف سالسيدو أنه ينفق حوالي 101 ألف دولار على الرحلات البحرية سنويًا مقابل كابينة بها شرفة، ويمول أسلوب حياته في المحيط من خلال عمله في إدارة الاستثمار.

وبدأت علاقته بالسفن البحرية، بعدما قام بأول رحلة بحرية عام 1997، وتحول من مدمن مخدّرات إلى رجل أعمال، حيث قام بتجربة بعض خطوط الرحلات البحرية، لكنه استقر على "رويال كاريبيان" بشكل مستمر تقريبا منذ عام 2000، ولم يمضِ سوى بضعة أيام من السنة على الأرض.

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