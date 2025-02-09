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أغرب من الخيال.. طالب يقتحم مدرسته بقنبلة "مولوتوف" لسبب صادم

09:00 م الأحد 09 فبراير 2025

صورة تعبيرية

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كتب – سيد متولي

في واقعة أغرب من الخيال، اقتحم طالب مدرسته بقنبلة "مولوتوف" في تونس، وتحديدا في إعدادية الزهور بولاية القصرين.

وبحسب إذاعة "موزاييك"، التونسية، أقدم تلميذ على مهاجمة مدرسته باستخدام زجاجة "مولوتوف" حارقة بعد الاستعانة بشخص آخر من خارج المؤسسة التربوية للاعتداء على الإعدادية لعدم تمكينه من بطاقة دخول.

وألقت قوات الأمن القبض على القاصرين، لتعود الأمور إلى طبيعتها داخل المؤسسة التربوية.

وأثار الأمر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بضرورة وضع قوانين رادعة تحد من أفعال الطلبة في المدارس.

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قنبلة مولوتوف طالب يقتحم مدرسته بقنبلة مولوتوف مدرسة إعدادية الزهور
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