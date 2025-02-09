سيدة تكتشف خيانة زوجها بطريقة لن تخطر على بالك.. هذا ما فعلته

كتب – سيد متولي

تمكنت امرأة في أستراليا من كشف خيانة زوجها من خلال اكتشاف إنفاقه باستخدام برنامج مكافآت السوبر ماركت، ووفقًا لمقطع فيديو نشرته "كاس"، المحققة الخاصة، فقد استأجرتها موكتلها لمراقبة الزوج الذي كان يُظهر علامات الخيانة لكنه كان بحاجة إلى دليل لإثبات القضية.

وقالت السيدة "كاس" في الفيديو: "أرادت موكلتي، الزوجة، أن تكتشف كيف كان زوجها يخونها، كنا على يقين تام من أنه كان يخطط لشيء ما".

وبينما كان الزوجان يعيشان في كوينزلاند، بدأ الزوج مؤخرًا في القيام برحلات متكررة إلى نيو ساوث ويلز لزيارة عائلته، وهو ما أثار الشكوك لأنه نادرًا ما كان يذهب إلى هناك من قبل.

وفحصت الزوجة حسابهما المصرفي المشترك ووجدت معاملات من متجر بقالة يُدعى كولز ومتجر أدوات منزلية يُدعى بيرنينجز، بحسب ndtv.

ولكن نظرًا لعدم وجود مواقع محددة مرتبطة بأسماء المتاجر، لم تتمكن الزوجة من العثور على أي شيء آخر عن زوجها، وعندها نصحت السيدة كاس الزوجة بالتحقق مما إذا كان لديهما أي حسابات مكافآت مشتركة، مثل Everyday Rewards أو Flybuys.

وكان للزوجين حساب على موقع Flybuys، وهو ما أدى إلى كشف اللغز، فقد تم إدراج المشتريات من Coles وBunnings ، مع الضواحي التي يقع فيها كل متجر، وتبين أنها كانت في إحدى ضواحي كوينزلاند حيث كانت تعيش صديقة الزوج السابقة.

وفي مقطع فيديو آخر، قدمت السيدة كاس نصيحة للقبض على أي شريك خائن تتضمن ببساطة طلب استخدام هاتفه.

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة كاس تدير شركة تحقيقات تديرها نساء تقوم بإجراء عمليات التحقق والبحث، ومراقبة الهواتف المحمولة، والتحقيقات العميقة في وسائل التواصل الاجتماعي والمواعدة لمساعدة النساء.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

ومع انتشار القصة على نطاق واسع، أشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بعمل المحققة، بينما سخر آخرون من الزوج لكونه بخيلًا أثناء خيانته لزوجته.

وقال أحد الأشخاص: "هل تبحث عن نقاط التسوق؟ هذا عمل تحري شاق إذا سألتني!"، بينما أضاف آخر: "أتعلم شيئًا جديدًا كل يوم.

بينما علق ثالث: "هاهاها، أثناء محاولته توفير القليل من المال، خسر زواجه والتكاليف المترتبة عليه".

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