15 صورة لأغلى طوابع بريد في العالم.. بملايين الدولارات

لن تتخيل سعره.. 10 صور لـ أول حذاء في العالم مصمم بالذكاء الاصطناعي

كتب – سيد متولي

تحظى طوابع البريد باهتمام هواة جمع المقتنيات حول العالم، نظرا لقيمتها التاريخية والثقافية، إضافة إلى إمكانية بيعها بسعر خيالي، إذ تعد الطوابع كنزا ثمينا.

وكشف موقع workandmoney، أغلى 5 طوابع بريد على مستوى العالم، إذ تخطت أسعارها ملايين الدولارات.

طابع بيني بلاك

أول طابع بريدي في التاريخ، وتمت طباعته في بريطانيا عام 1840، ويحمل صورة الملكة فيكتوريا، وبيعت النسخ النادرة من الإصدار الأول بمبالغ تصل إلى 3 ملايين دولار.

طابع البريطاني جويانا

أغلى طابع في العالم، تمت طباعته في جويانا البريطانية عام 1856، على ورق رخيص بسبب نقص الطوابع البريدية في ذلك الوقت، ولونه أحمر بنفسجي، وبيع في 2014، بمبلغ 9.5 مليون دولار.

طابع بريشوس إكسبرس السويدي

بريشوس إكسبرس أو "تريسكيلينج الأصفر"، أحد من أندر الطوابع في العالم، يعود تاريخه إلى عام 1855، تمت طباعته باللون الأصفر بدل الأخضر عن طريق الخطأ، لكن هذا ما جعله محط أنظار جامعي الطوابع، وبيع في إحدى المزادات بمبلغ 2.3 مليون دولار.

طابع إنفرسيد جيني

هذا الطابع الأمريكي ظهر في عام 1918، لكن ما يميزه هو الخطأ الطباعي، حيث طُبع تصميم الطائرة الموجودة عليه بشكل مقلوب، بيعت إحدى النسخ مقابل 1.6 مليون دولار.

طابع هاوايان ميشنارير

هذا الطابع صدر في هاواي عام 1851، واستخدم لإرسال الرسائل من الجزر إلى الولايات المتحدة، ونظرا لقلته فقد بيع بأكثر من مليوني دولار.

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