سعره 6 ملايين ومحدش عايز يشتريه".. 10 صور لـ قصر أديل المسكون"

كتب – سيد متولي

دائما ما نسمع عن القصور الفاخرة "المسكونة"، والتي تثير الخوف والرعب لدى العديد من الأشخاص، لكن ما أعلنت عنه المغنية الشهيرة أديل، كان غير متوقع.

وبحسب ديلي ميل، فإن "أديل" أفسدت لمالك قصرها، الذي يبلغ ثمنه 6 ملايين جنيه إسترليني، عملية بيعه، بعدما ادعت أن القصر "مسكون" ما تسبب في أن المنزل الفخر بات غير قابل للبيع.

وأبدى مالك قصر "أديل" القديم، والذي عاشت فيه لمدة ستة أشهر، انزعاجه من ادعاءات أديل بأن القصر "مسكون"، ما جعله غير قابل للبيع، إذ قالت الفنانة الشهير، في برنامج حواري، إن منزل Lock House المكون من 10 غرف نوم والمصنف من الدرجة الثانية في غرب ساسكس - والذي يحتوي على حمامات سباحة داخلية وخارجية وملعب تنس ومنصة طائرات هليكوبتر – كان مخيفا للغاية.

تحويل القصر إلى شقق بسبب أديل

وقال مالك القصر، نيكولاس سوتون، إنه اضطر إلى محاولة تحويل القصر إلى شقق بدلا من العثور على مشتر لأن تصريحات "أديل" جعلته غير قابل للبيع، وأثرت سلبًا على التسويق المستقبلي، بل وأدت حتى إلى انسحاب مشتر محتمل من صفقة الشراء.

وتخلى مالك القصر عن محاولة بيعه بعد 13 عامًا، وتقدم بدلاً من ذلك بطلب للحصول على إذن لتقسيمه إلى خمسة منازل.

ويقع القصر وسط أفدنة من الحدائق الرسمية والأراضي مع حمامات سباحة داخلية وخارجية وملعب تنس ومنصة هليكوبتر، وفي عام 2012، استأجرته أديل، لمدة 6 أشهر لكنها لم تجدد إيجارها بعد أن ادعت أن المنزل مسكون.

ويعتقد أن المغنية التى تقدر ثروتها بنحو 170 مليون جنيه إسترليني كانت تعيش هناك مع صديقها آنذاك وزوجها السابق، سيمون كونيكي، إذ قالت إن منزلها الذي قيل إنه "خالٍ تقريبًا من الأثاث كان مخيفا، بل وطلبت من حارسها الشخصي الانتقال للعيش معها بسبب مخاوفها من أن القصر مسكون بالعفاريت.

وفي طلب تخطيط قدمه إلى مجلس منطقة هورسهام، قال سوتون إن العقار، الذي يُعرض حاليًا للبيع مقابل 5,995,000 جنيه إسترليني، كان يُستخدم كدير في السبعينيات قبل أن يشتريه في عام 2003، وبعد شرائه، قام بـ"تجديدات كبيرة" حيث قام بتحويل الكنيسة التي تستخدمها الراهبات إلى مطبخ عائلي وقام بتثبيت حوض سباحة، من بين تغييرات أخرى، زاعما أنه منذ تأجير العقار لأديل، واجه صعوبة في بيع المنزل.

وخلال مقابلة على قناة سي بي إس، أشارت أديل إلى أنها تعتقد أن المنزل مسكون، حسبما قال: "لقد أثر هذا التصريح سلبًا على جهود التسويق المستقبلية، ولا يزال يؤثر على سمعة العقار حتى يومنا هذا."

وقال مالك المنزل إنه بعد أن أدلت أديل بهذه التصريحات، أعاد إدراج المنزل للبيع "ورغم جهود التسويق المتجددة، لم يتلق أي عروض، رغم أنه حاول بيع العقار لمدة 14 عامًا تقريبًا" وعلى الرغم من أن العقار "يتم تسويقه باستمرار من قبل كبار الوكلاء"- إلا أنه قال إنه لم يتم تقديم أي عروض.

وكشف: "العرض الوحيد الذي تلقيته على مر السنين كان في أغسطس 2020، لكن المشتري المحتمل انسحب بعد أن علم بحالة العقار المسكونة المزعومة، والتي ذكرتها أديل علنًا أثناء استئجارها" .

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