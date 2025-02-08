"شرير للإيجار".. رجل يثير الجدل بأغرب خدمة يقدمها للناس

كتب – سيد متولي

أثار رجل ماليزي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلانه عن خدمة مبتكرة، حيث يؤجر نفسه كـ"شرير" يضايق شركاء العملاء، ما يسمح للأخيرين بالتظاهر بأنهم أبطال من خلال مواجهته.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أحدث شازالي سليمان، البالغ من العمر 28 عامًا، ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الماليزية بإعلانه عن خدمة "شرير للإيجار" والتي تسمح للعملاء بإظهار رجولتهم وإحداث انطباع كبير لدى شركائهم أو الأشخاص الذين يحبونهم، بحسب odditycentral.

بعد أن قيل له إن شعره الطويل غير المرتب وملابسه التي يرتديها تجعله يبدو وكأنه عضو في عصابة، استلهم سليمان فكرة إنشاء خدمة تعتمد على مظهره الجسدي لتحقيق الربح.

ومقابل رسوم، يمكن للعملاء تحديد وقت ومكان حيث سيظهر لمضايقة شريكهم، وبالتالي منحهم فرصة للتدخل والتظاهر بأنه بطل أو فارس.

"هل سئمت من اعتقاد شريكك أنك ضعيف؟ مقابل أجر معقول، يمكنني مساعدتك في إثبات خطئه"، هكذا كتب سليمان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى جذب الانتباه إلى خدمته الجديدة. "فقط أخبرني بالوقت والمكان، وسأحضر لـ"إزعاج" شريكك، ما يتيح لك الفرصة للتدخل كبطل وإسقاطي".

وتبلغ تكلفة خدمة "استئجار الأشرار" التي يقدمها شازالي سليمان (22 دولارًا) في أيام الأسبوع، وإذا اختار العميل موقعًا يتطلب وجوده خارج مدينته الأصلية إيبوه، فيجب عليه تغطية تكاليف سفره أيضًا.

"عندما ذهب صديقي إلى الحمام، تظاهرت بأنني "أتحرش" بصديقته، وعندما عاد، واجهني كبطل"، هكذا وصف سليمان حادثة وقعت مؤخرًا في مركز للتسوق في إيبوه.

وانتشرت الخدمة الفريدة التي قدمها الشاب على وسائل التواصل الاجتماعي الماليزية، ما أدى إلى اختلاف الناس - أولئك الذين أشادوا بسليمان لتفكيره خارج الصندوق وامتلاكه عقلية الاحتيال، وأولئك الذين انتقدوه لانتهاكه المحتمل للقانون من خلال "مضايقة" الناس، ورد شازالي على منتقديه موضحًا أن "كل هذا مجرد تمثيل، لا أحد يتأذى، أنا الخاسر الوحيد".

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