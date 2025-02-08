قبل الحريق بثوان.. عائلة تنجو بأعجوبة من انفجار سيارتها

كتب – سيد متولي

تمكنت عائلة من النجاة بعد أن التهمت النيران سيارتهم من طراز بي إم دبليو على جانب الطريق ، وكان دان سكوت يقود سيارته على طريق لندن في بالدوك، هيرتفوردشاير، عندما لاحظت شريكته الحامل، إيلي باين، دخانًا يتصاعد من السيارة.

وبحسب ديلي ميل، توقف بسرعة ولاحظ سكوت وجود ألسنة اللهب أسفل السيارة عندما فحص العادم، وتمكن من مساعدة شريكته وابنتها البالغة من العمر عامين على الخروج من السيارة عندما بدأت النيران تنتشر من حولهما.

وقال سكوت "34 عاما": "لا أستطيع حتى أن أصف بالكلمات ما شعرت به في ذلك الوقت، كنت في حالة ذعر، وفي اللحظة التي رأيت فيها الدخان، قلت لنفسي هناك خطأ ما في سيارتي، يجب أن أتوقف".

وفي غضون لحظات، تلقى الزوجان المساعدة من عائلة أخرى رأت الدخان واللهب يتصاعدان فوق الطريق، فتوجهت إلى هناك بسيارتها، وقاموا بإغلاق الطريق لإبعاد المركبات الأخرى عن الخطر قبل نقل الثلاثي إلى مكان آمن بينما انطفأت النيران.

ويبحث سكوت وباين عن العائلة التي ظهرت لإنقاذهم، حيث كل ما يعرفونه عن منقذهم هو أن السائق في السيارة كان يدعى بيلي، وقال سكوت: "لا أعرف اسم العائلة ولكنني أريد أن أشتري لهم بعض الزهور أو بعض المشروبات لأقول لهم شكرا"، كما أشاد برجال الإطفاء الذين وصلوا في غضون خمس دقائق للتعامل مع الحريق الضخم.

وقالت شركة بي إم دبليو، إنها تتفهم أن ما حدث كان تجربة مؤلمة وأنها تأخذ أي حادث يتعلق بمركباتها على محمل الجد، مضيفة أن حرائق المركبات نادرة ولكن من المهم إجراء تحقيق شامل في كل حالة على حدة لتحديد السبب الجذري بدقة.

وقال نائب رئيس قسم الإطفاء مارك باربر: "استجابت أطقمنا لحريق السيارة هذا بسرعة، في غضون خمس دقائق من تلقي مكالمة طلبا للمساعدة، وأود أن أشكر الزملاء في مكافحة الحرائق ورجال الإطفاء لدينا على تصرفاتهم السريعة والمهنية".

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