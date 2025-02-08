عروس تترك حفل زفافها وسط صدمة الحضور- والسبب مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة، هربت عروس هندية مع حبيبها السابق قبل وقت قصير من حفل زفافها في بلدة نينوا بولاية راجاستان الهندية، ما أثار غضب عائلة العريس والمعازيم الذين تسببوا بعد ذلك في حدوث اضطرابات في مركز الشرطة.

في يوم الزفاف، وصل العريس إلى مكان الزفاف في الموعد المحدد، لكنه صُدم عندما اكتشف هو وعائلته غياب العروس، وفقا لموقع "news18".

وتقدم والد العروس بشكوى يتهم فيها شابا بخطف ابنته، وبدأت الشرطة تحقيقا في الحادثة وتبحث حاليا عن المتهم.

انتشر خبر اختطاف العروس بين أفراد الأسرة، وبعد فترة وجيزة، وصل والد العريس إلى مركز الشرطة وعلموا بما حدث.

هربت العروس مع حبيبها السابق من منزلها بعد الانتهاء من الاستعدادات للزفاف، بينما كانت أسرتها نائمة.

وفي صباح اليوم التالي، استيقظت الأسرة لتجد العروس مفقودة، فقاموا بالبحث عنها، لكن جهودهم باءت بالفشل.

وقال كامليش كومار شارما، ضابط الشرطة، إن والد الفتاة رفع دعوى ضد شاب بتهمة اختطاف الفتاة، وتم تشكيل فرق للبحث عنها.

وأضاف: "سيتم العثور على الشاب والفتاة قريبا".

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