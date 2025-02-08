15 صورة- أغرب 10 أشياء مصنوعة من الذهب في العالم

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10 صور مذهلة للشارع الأغلى في العالم.. ما قصته؟

كتبت- أسماء مرسي:

استخدم الذهب على مر العصور في صناعة المجوهرات، لكن، اليوم، يُستخدم في مجموعة من العناصر المنتجات.

فيما يلي، إليكم أغرب 10 أشياء صُنعت من الذهب، وفقا لموقعي "businessinsider" و"cnbc".

قميص من الذهب الخالص

في عام 2013 ، لفت رجل الأعمال الهندي داتا فوجي أنظار العالم بارتداء قميص مصنوع من الذهب الخالص. وقدرت قيمة القميص بـ 19000 دولار.

أقلام رصاص ذهبية

ابتكر المصمم الكوري دايسونج كيم أقلام رصاص مطلية بالذهب عيار 24 قيراط، تُباع هذه الأقلام مقابل 20 دولارا.

تقويم ذهبي

في عام 2013 ، صنعت شركة المجوهرات اليابانية "تاناكا كيكينزوكو" تقويما من الذهب الخالص يزن 6 كيلوجرامات، وبلغت قيمة التقويم 287 ألف دولار.

عدسات لاصقة ذهبية وماسية

قام طبيب عيون هندي بتطوير عدسات لاصقة ذهبية وماسية بإصدارات محدودة تزن 5 جرام.

مرحاض ذهبي

هذا المرحاض، الذي صنعته شركة مجوهرات "هانج فونج جولد تكنولوجي" مصنوعا من الذهب عيار 24 قيراطا.

تابوت من الذهب

هذا التابوت المغطى بالذهب عيار 24 قيراطا، صنعته شركة Art Funeral Italy، وهو معروف بأنه "للمليارديرات فقط".

يأتي التابوت أيضا مع هاتف محمول مطلي بالذهب، تقدر قيمة التابوت بنحو 400 ألف دولار.

سماعات أذن ذهبية

بالنسبة لعشاق الموسيقى، قامت شركة "التصميم الصوتي النهائي" اليابانية، بتصنيع سماعات أذن عالية الأداء مطلية بالذهب، يبلغ سعرها 940 دولارا.

سيارة إنفينيتي المطلية بالذهب

تم الكشف عن هذه السيارة المكشوفة من طراز إنفينيتي المطلية بالذهب عيار 24 قيراطا في مارس 2011 في متجر للمجوهرات بشرق الصين.

استغرق الأمر خمسة حرفيين لمدة 4 أشهر لإضفاء اللمعان الكامل على السيارة.

قطعة شوكولاتة

تعد قطعة "شوكولاتة ويسبا جولد" أحد أغلى أنواع الشوكولاتة في العالم، وهو مغطى بورق الذهب الصالح للأكل ومغلف بغلاف من ورق الذهب.

تمثال حصان ذهبي

عرضت شركة "تاناكا كيكينزوكو" أيضا تمثالا لحصان بالحجم الطبيعي مطلي بالذهب، وبلغ سعر التمثال 150 ألف دولار.

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