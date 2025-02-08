لماذا تنتهي معظم أسعار المنتجات بـ0.99؟- اعرف السر

كتبت- أسماء مرسي:

نلاحظ دائما عند التسوق أن بعض أسعار المنتجات في المتاجر تنتهي بـ 0.99، ولكن، هل فكرت يوما لماذا تُسعر بـ 99.99 بدلا من أرقام ثابتة مثل 100؟

التأثير النفسي للأرقام

هذا الأسلوب ليس مجرد صدفة، بل هو حيلة نفسية يستخدمها التجار للتأثير على قرارات الشراء، ويعتمد على الطريقة التي يدرك بها الدماغ الأسعار، فالمستهلك يقرأ من اليسار إلى اليمين، لذلك يميل إلى التركيز على بداية الرقم أكثر من نهايته.

عندما يري سعرا ينتهي بـ 0.99، فإننا نركز على الرقم الذي يسبق العلامة العشرية، ما يجعله يشعر كأنه يدفع أقل ما هو عليه السعر الفعلي، وفقا لموقع "Reader's Digest".

جذب الانتباه لزيادة الأرباح

يستغل التجار هذه الحيلة النفسية لزيادة مبيعاتهم، من خلال تسعير المنتجات بـ 0.99، فإنهم يخلقون وهما بأن السعر أقل مما هو عليه في الواقع، ما يدفع المستهلكين إلى الشراء دون تردد.

يقول سوبيمال تشاترجي، أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال بجامعة بينجهامتون الأمريكية: "لا يريد المستهلكون تجاوز فئة معينة، لذا فإن حتى سنتا أقل قد يحدث فرقا نفسيا كبيرا".

وهم الخصومات والتوفير

تُستخدم هذه الحيلة بكثرة في العروض والخصومات على المنتجات، حيث تمنحك شعورا بأن السعر مخفض والمنتج نادر أو محدود الكمية، حتى لو لم يكن الفرق كبيرا فعليا.

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