6 أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بالعين والحسد

كتبت- نرمين ضيف الله

في الثقافة العربية، يُعتقد أن العين والحسد يمكن أن يؤثرا على الشخص بشكل سلبي.

إذا ظهرت بعض الأعراض على الشخص، فقد يُعتقد أنها تشير إلى تأثير العين أو الحسد.

إليك 6 أعراض يمكن أن تدل على الإصابة بالعين والحسد وفق موقع "psychologytoday":

الشعور بالتعب والإرهاق المستمر

إذا شعرت بتعب غير مفسر أو إجهاد شديد رغم الراحة، فقد يُعتقد أن ذلك بسبب تأثير العين أو الحسد، حيث يعتقد أن الحسد يسبب فقدان الطاقة والحيوية.

التوتر والقلق الزائد

زيادة الشعور بالقلق والتوتر، حتى بدون سبب واضح، قد يُفسر بأنه تأثير العين أو الحسد، حيث يشعر الشخص بثقل نفسي أو مشاعر سلبية متواصلة.

الصداع المستمر أو ألم في الرأس

بعض الأشخاص يربطون الصداع المستمر أو ألم الرأس الشديد بمشاكل تتعلق بالعين أو الحسد، وهو ما يُفسر بتأثيرات خارجية سلبية.

الركود في الحياة الشخصية والمهنية

إذا كانت الأمور تسير في طريق مسدود رغم الجهود المستمرة، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، فقد يُعتقد أن ذلك بسبب العين أو الحسد.

التغير المفاجئ في الصحة أو المزاج

إذا واجه الشخص تغيرات غير مفسرة في صحته أو مزاجه (مثل زيادة الأمراض أو التوتر)، قد يُعتقد أن العين أو الحسد قد لعبت دورًا في ذلك.

الشعور بالضيق أو الاكتئاب بدون سبب واضح

في بعض الحالات، قد يشعر الشخص بحالة من الحزن أو الاكتئاب المفاجئ، حتى عندما لا يكون هناك سبب مادي لذلك، وهو ما يربطه البعض بتأثير العين أو الحسد.

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