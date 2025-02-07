بحيلة مفاجئة.. عملاء بنك يسحبون أموالا مجانية من ماكينة Atm

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كتبت- شيماء مرسي

تسبب خلل تقني في إحدى ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك "باركليز" البريطاني في السماح للعملاء بسحب أموال طائلة دون أن تخصم من حساباتهم، وقد أدى هذا العطل إلى حالة من الفوضى.

وبدأت القصة عندما واجه العملاء صعوبة في الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف المحمولة وتأخير في معالجة المدفوعات، وقد تسبب ذلك في ظهور أرصدة غير محدثة في حسابات بعض العملاء، بحسب ما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن المشكلة حدثت بسبب عطل فني مفاجئ أدى إلى تعطل نظام التحكم في عمليات السحب، مما سمح لبعض العملاء الحصول على مبالغ مالية إضافية بطريقة غير مشروعة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الكثير من الأشخاص أمام أجهزة الصراف الآلي للحصول على المزيد من الأموال دون أن تخصم من حساباتهم.

وأوضح البنك أنه سيرسل إشعارات للعملاء بمجرد إصلاح الخلل التقني بتحديث الأرصدة، ونصح العملاء الذين استفادوا من هذا الخطأ بضرورة إعادة الأموال التي تم سحبها بشكل غير قانوني وأخلاقي لتجنب أي إجراءات قانونية محتملة قد تتخذ ضدهم.

بسبب خلل تقني .. عملاء يحصلون على أموال طائلة بالمجان من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك «باركليز» في #بريطانيا.#مصدر_للأخبار pic.twitter.com/bXg63yhth3 — مصدر (@MSDAR_NEWS) February 3, 2025

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