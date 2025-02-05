بفضل مرحاض.. العثور على منزل ملك مفقود منذ ألف عام

كتب - سيد متولي

يعتقد علماء الآثار أنهم تمكنوا من تحديد مكان الإقامة "المفقود" الأسطوري لهارولد جودوينسون، آخر ملك أنجلو ساكسوني لإنجلترا، وذلك بفضل مرحاض.

وبحسب موقع interestingengineering، اشتبه الخبراء في أن ممتلكات الملك كانت تقع في بوشام، غرب ساسكس، ومع ذلك، ظهرت أدلة جديدة جعلت هذا اللغز غير المحلول أقرب إلى كونه قضية مغلقة.

وفي عام 2006، أعاد فريق من جامعة نيوكاسل وجامعة إكستر فحص مشروع تنقيب سابق، وحدد المشروع مبنيين من العصور الوسطى، أحدهما يحتوي على مرحاض، وهو ما مكّن الباحثين، من تأكيد أن العقار كان ملكًا للملك هارولد.

يثبت المرحاض أن الملك هارولد عاش ذات يوم في العقار

وكجزء من مشروع تنقيب أكبر لتحديد واستكشاف المراكز الأرستقراطية السابقة في إنجلترا، استخدم الباحثون أساليب مختلفة لاستكشاف عقار خاص الآن لا يزال قائما عليه كنيسة سابقة من القرن العاشر الميلادي.

وبعد تحقيق شامل، شمل مسحًا جيوفيزيائيًا للمنطقة المحيطة، ودراسة البقايا، والبحث في الخرائط والسجلات، وإعادة فتح موقع حفر سابق، قاموا بتجميع ملف مفصل، وتم العثور على أحد المبنيين مدمجا في المنزل الحالي، بينما يقع الآخر داخل الحديقة، وكانت الحفريات السابقة التي أجرتها هيئة آثار غرب ساسكس قد كشفت عن وجود مرحاض، لكن لم يتم ربطه آنذاك بإقامة ملكية.

ولم يكن وجود مرحاض كافيا لإثارة انتباه علماء الآثار في الماضي، لكن الباحثين اليوم يعتبرونه دليلا مهما على أن شخصا من طبقة النخبة كان يعيش في هذا الموقع، ففي إنجلترا خلال القرن العاشر الميلادي، كان من المعتاد أن يدمج الأثرياء المراحيض داخل منازلهم، وهو ما يشير إلى أن القصر الذي كان قائما هنا كان يخص شخصية مرموقة.

علاقة القصر بالملك هارولد

وقال الدكتور دنكان رايت، المحاضر الأول في علم آثار العصور الوسطى بجامعة نيوكاسل: "لقد تأكد لنا أن الحفريات التي أجريت عام 2006 كشفت بالفعل عن حمام داخلي أنجلو ساكسوني، وهو ما يؤكد أن هذا الموقع كان مسكنا للنخبة قبل الغزو النورماندي، وبالنظر إلى هذا الدليل، إلى جانب غيره من الأدلة الأخرى، يمكننا القول إننا عثرنا على مركز القوة الخاص بهارولد جودوينسون، الذي صُوّر في نسيج بايو الشهير".

معلومات عن الملك هاورلد

حكم الملك هارولد إنجلترا لمدة 9 أشهر فقط، قبل أن يقتل في معركة هاستينجز عام 1066، التي أنهت حقبة الحكم الأنجلو ساكسوني، وتظهر مشاهد نسيج بايو اللحظات الأخيرة لهارولد، عندما هزمه ويليام دوق نورماندي، وهو ما أدى إلى انهيار الأرستقراطية الإنجليزية في ذلك الوقت.

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