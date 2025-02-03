عجائب وغرائب الكون - 10 حيوانات تعيش لآلاف السنين.. اكتشفها في 15 صورة

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كتبت: نرمين ضيف الله

الحيوانات ذات الأعمار الطويلة قادرة على البقاء على قيد الحياة لقرون أو حتى آلاف السنين، وقد تتوقف أحيانًا عن عملية الشيخوخة تمامًا.

وفي السطور التالية نستعرض قائمة بأطول الحيوانات عمراً في العالم، وفقًا لما جاء في موقع "Live Science".

وتتميز هذه الحيوانات بخصائص تمكنها من إبطاء أو حتى إيقاف أو عكس عملية الشيخوخة، وبينما قد يكون لدى البشر "حد أقصى مطلق" للعيش يصل إلى 100 عام، فإن هذه المدة تعتبر قصيرة للغاية مقارنة بعمر بعض الحيوانات التي تعيش لقرون أو آلاف السنين.

وتعيش الحيوانات الأكثر عمراً عادة في المياه، وغالبًا في أعماق كبيرة حيث تكون الظروف ثابتة ومتسقة.

ولا يمكن للعلماء تسجيل ولادة ووفاة كل فرد من بعض الأنواع، لذا يقومون عادة بتقدير متوسط الأعمار القصوى استنادًا إلى ما هو معروف عن بيولوجيا الأنواع.

تمساح المياه المالحة

يعيش أكثر من 120 عامًا إذا نجح في البقاء على قيد الحياة حتى سن البلوغ، وجرى توثيق تمساحين من ذوي الأعمار الطويلة على الأقل عاشا هذا الوقت.

وعلى سبيل المثال، يُعتقد أن "كاسيوس"، أكبر تمساح في الأسر، يبلغ من العمر حوالي 120 عامًا.

سلحفاة سيشل العملاقة

أقدم حيوان برمائي حي على الأرض هو السلحفاة العملاقة "جوناثان" التي تقدر عمرها بحوالي 190 عامًا، وتعيش في جزيرة سانت هيلينا في جنوب المحيط الأطلسي.

قنافذ البحر الحمراء

قنافذ البحر الحمراء (Strongylocentrotus franciscanus) في مناطق مثل واشنطن وألاسكا يمكن أن تعيش لأكثر من 200 عام إذا تجنبت المفترسات والأمراض.

حوت الرأس المقوس

يعد حوت الرأس المقوس (Balaena mysticetus) أطول الثدييات عمرًا، إذ تشير الأدلة إلى أنه يمكن أن يعيش أكثر من 200 عام بفضل طفرات في الجينات التي تساعد في إصلاح الحمض النووي.

سمكة الصخور ذات العيون الخشنة

تعيش سمكة الصخور ذات العيون الخشنة (Sebastes aleutianus) في المحيط الهادئ ويمكن أن تصل إلى عمر يزيد عن 200 عام.

محارة اللؤلؤ العذبة

محارة اللؤلؤ العذبة (Margaritifera margaritifera) يمكن أن تعيش لأكثر من 250 عاماً في المياه العذبة مثل الأنهار والجداول.

قرش جرينلاند

يعيش أكثر من 272 عاماً في مياه القطب الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي.دودة الأنابيب:دودة الأنابيب (Escarpia laminata) التي تعيش في بيئات بحرية باردة قد تعيش حتى 300 عام بفضل تمثيلها الغذائي البطيء وقلة تهديداتها الطبيعية.

محارة القواقين المحيطية

محارة القواقين المحيطية (Arctica islandica) يمكن أن تعيش لأكثر من 500 عام، وأقدم واحدة تم العثور عليها كانت قديمة بما يكفي لولادتها في عام 1499.

المرجان الأسود

المرجان الأسود هو أحد أطول الكائنات الحية عمرًا على الأرض، وقد تصل أعمار بعض عيناته إلى أكثر من 4000 عام.



دودة الأنابيب

دودة الأنابيب (Escarpia laminata) التي تعيش في بيئات بحرية باردة قد تعيش حتى 300 عام بفضل تمثيلها الغذائي البطيء وقلة تهديداتها الطبيعية.



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