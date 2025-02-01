"عنده 8 سنين".. قصة أصغر مصمم أزياء في العالم - 10 صور

كتب – سيد متولي

هناك مقولة تقول "العمر مجرد رقم"، وأثبت ماكس ألكسندر صحة ذلك، حيث يستمتع الأطفال في سن الثامنة بلعب الألعاب والتحدث عن الطعام، لكن هذا الطفل الصغير ترك بصمة بالفعل في عالم الموضة.

وبحسب مجلة People، أثبت ماكس ألكسندر نفسه أيضًا باعتباره نجم المستقبل في عالم الموضة، بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكشف "ماكس"، أنه كان يصمم الملابس مع والدته شيري ماديسون منذ أن كان في الرابعة من عمره، وقام إلى الآن بخياطة أكثر من 100 فستان كوتور مخصص واستضاف عروض أزياء، كما صمم ملابس لمشاهير مثل شارون ستون ودبرا ميسينج.

ويحمل ماكس الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأصغر مصمم أزياء في العالم.

وفي حديثه عن الأمر نفسه بعد عرضه في أسبوع الموضة في نيويورك، قال ماكس إن تحقيق الرقم القياسي العالمي هو إنجازه الأكثر فخرًا، "اعتقدت أنني سأكون في العاشرة من عمري بحلول ذلك الوقت أو ربما أكثر"، كما كشف ماكس عن اعتقاده بأنه كان مؤسس دار أزياء شهيرة في حياته الماضية.

وشارك الطفل، الذي لديه عدد كبير من المعجبين تخطى 3 ملايين متابع على إنستجرام، كيف تجبره البيئة على الإبداع، وكشف عن نفس الشيء، قائلا إنه يستلهم من الطبيعة، لكنه يشكل أفكاره مع كل مجموعة في الاعتبار، وتتبع كل مجموعة مفهومًا مشتركًا.

وأوضح ماكس طريقة عمله: "أبدأ بالتفكير فقط في موضوع المجموعة، وما أريد أن يكون الموضوع، ثم أبدأ في صنع أي فساتين أعتقد أنها تتماشى معها، لنفترض أنه الخريف، سأصنع معطفا".

وكان أول عرض أزياء لماكس في لوس أنجلوس عام 2021، في سن السابعة، حيث ابتكر تصاميمه الخاصة، وكان له دور كبير في اختيار العارضات حتى اعتماد المكياج وتصفيف الشعر.

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