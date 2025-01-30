5 فنادق غريبة ستدهشك.. أحدها مبني بالكامل من الجليد

كتبت- أسماء العمدة:

توجد حول العالم العديد من الفنادق التي تُقدم تجارب إقامة فريدة من نوعها، وتتميز بتصاميمها الغريبة أو مواقعها غير التقليدية.

إليك قائمة بأغرب 5 فنادق حول العالم، وفقًا لما ورد عبر Times of India.

فندق الجليد (Icehotel) – السويد

يقع هذا الفندق في قرية يوكسوجارف بالسويد، وهو يُبنى بالكامل من الجليد والثلج كل عام، ويُقدم الفندق تجربة فريدة من نوعها؛ إذ ينام النزلاء في غرف مصنوعة من الجليد، ويستمتعون بمنحوتات فنية جليدية رائعة، ويُعاد بناء الفندق كل شتاء، إذ يذوب في الربيع ويعود للظهور في الشتاء التالي بتصميم جديد.

منتجع بوسيدون تحت الماء (Poseidon Undersea Resort) – فيجي

يُعتبر هذا المنتجع من أوائل الفنادق الفاخرة تحت الماء في العالم، ويقع على عمق 15 مترًا تحت سطح البحر، ويُتيح للنزلاء الاستمتاع بإطلالات بانورامية مذهلة على الحياة البحرية من غرفهم. يُقدم المنتجع تجربة فريدة تجمع بين الفخامة والمغامرة.

فندق على شكل كلب (Dog Bark Park Inn) – الولايات المتحدة الأمريكية

يقع هذا الفندق في ولاية أيداهو الأمريكية، وهو عبارة عن مبنى ضخم على شكل كلب من فصيلة بيغل، ويُوفر الفندق تجربة إقامة ممتعة ومناسبة للعائلات ومحبي الحيوانات، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق التجارب غير التقليدية.

منتجع كوخلاوتانين القطبي (Kakslauttanen Arctic Resort) – فنلندا

يقع هذا المنتجع في لابلاند الفنلندية، ويشتهر بأكواخه الزجاجية التي تُتيح للنزلاء مشاهدة الشفق القطبي الشمالي بشكل مدهش من أسرتهم، ويُوفر المنتجع أيضًا أكواخًا خشبية تقليدية، ويُعد وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والهدوء.

فندق الزرافات (Giraffe Manor) – كينيا

يقع هذا الفندق في نيروبي، كينيا، ويشتهر بقطيع الزرافات الذي يتجول بحرية في محيط الفندق، وغالبًا ما تُطل الزرافات برؤوسها من النوافذ والأبواب بحثًا عن الطعام، ما يُتيح للنزلاء فرصة استثنائية للتفاعل مع هذه الحيوانات الجميلة.

اقرأ أيضا:

واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

3 أبراج يلاحقها النحس والخسائر المالية في شهر فبراير - احذروا

يدمر القلب ويرفع الكوليسترول.. احذر تناول هذا النوع من الطعام

يتجاهلها كثيرون.. احذر 5 أعراض مبكرة لـ سرطان المعدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير البنجر في الشتاء؟