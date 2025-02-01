"خلي حبل الوصال ممدود".. 7 نصائح للتعامل مع الشريك وقت الخلافات

كتبت- إيناس فودة:

الخلافات في العلاقات العاطفية هي جزء طبيعي في أي علاقة بين شريكين يختلفان في الطباع والتفكير، ولكن ما يميز العلاقات الناجحة عن غيرها هو كيفية التعامل مع هذه الخلافات وإدارتها بأسلوب صحي، دون أن تتحول إلى صراعات تهدد استقرار العلاقة لذا من الضروري الإبقاء على حبل الوصال بين الطرفين.

وأوضحت الاستشارية النفسية أمنية موسى في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الخلافات ليست المشكلة بحد ذاتها، وإنما طريقة التعامل معها هي التي تحدد مسار العلاقة، سواء نحو التفاهم والاحتواء أو نحو التباعد والانفصال.

وقدمت "موسى" نصائح حول فن التعامل مع الشريك وقت الخلافات؛ لضمان علاقة أكثر استقرارًا وتوازنًا:

الاستماع

من المهم أن يستمع كل طرف لوجهة نظر الآخر دون مقاطعة، ما يعزز من الفهم المتبادل ويقلل من حدة التوتر.

اختيار الوقت المناسب للنقاش

تحديد وقت مناسب للتحدث حول المشكلات يضمن أن يكون كلا الطرفين في حالة ذهنية مناسبة للحوار.

تجنب اللوم والانتقاد

بدلاً من توجيه اللوم، يُفضل التعبير عن المشاعر والاحتياجات بطريقة بناءة لتجنب تصعيد الخلاف.

البحث عن حلول وسط

المرونة والاستعداد لتقديم التنازلات يساهمان في الوصول إلى حلول ترضي الطرفين وتعزز من قوة العلاقة.

الحفاظ على الاحترام المتبادل

تجنب استخدام كلمات جارحة أو نبرة صوت عدائية، والحفاظ على الاحترام حتى في أوقات الخلاف.

تخصيص وقت للتهدئة

إذا تصاعدت حدة الخلاف، قد يكون من المفيد أخذ استراحة قصيرة لتهدئة الأعصاب قبل استئناف النقاش.

الاستعانة بطرف ثالث عند الضرورة

في حال تعذر حل الخلاف بين الشريكين، يمكن اللجوء إلى مستشار أسري أو معالج نفسي للمساعدة في تقديم استراتيجيات فعّالة لحل النزاعات.

اقرأ أيضا:

مفاجأة.. تناول الجبن يقلل الإصابة بهذا المرض

خطة وجبات ليومين.. تنقص الوزن وتطهر الجسم من السموم

واقعة صادمة.. رجل يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

لماذا يعشق كثيرون الغناء في الحمام أثناء الاستحمام؟ اعرف السر

الحظ يفتح أبوابه.. 3 أبراج على موعد مع المال والفرح