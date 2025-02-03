إعلان

20 صورة لأغرب طرق الاحتفال بـ "السبوع" حول العالم

05:00 م الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    دفن المشيمة
  • عرض 20 صورة
    لف الطفل بالقماش في غانا
  • عرض 20 صورة
    حمام الماء البارد للرضيع
  • عرض 20 صورة
    ترك حديثي الولادة خارج المنزل في الهواء احتفالا به
  • عرض 20 صورة
    دفن المشيمة
  • عرض 20 صورة
    حمام الماء البارد للرضيع
  • عرض 20 صورة
    دفن المشيمة
  • عرض 20 صورة
    نوم الرضيع في الهواء الطلق
  • عرض 20 صورة
    حفل لتسمية الطفل في يوم السبوع
  • عرض 20 صورة
    وضع الزبدة على رأس حديثي الولادة لجلب الحظ
  • عرض 20 صورة
    نوم الرضيع في الهواء الطلق
  • عرض 20 صورة
    استحمام حديثي الولادة بالملح
  • عرض 20 صورة
    شد أطراف حديثي الولادة في غينيا
  • عرض 20 صورة
    حمام الماء البارد للرضيع
  • عرض 20 صورة
    استحمام حديثي الولادة بالملح
  • عرض 20 صورة
    استحمام حديثي الولادة بالملح
  • عرض 20 صورة
    لف الطفل بالقماش في غانا
  • عرض 20 صورة
    وضع الزبدة على رأس حديثي الولادة في يوم السبوع
  • عرض 20 صورة
    نوم الرضيع في الهواء الطلق، الدنمارك والسويد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء مرسي:

تتنوع وتختلف طرق الاحتفال بسبوع المولود الجديد حول العالم، وهناك بعض الطقوس قد تبدو غريبة للبعض.

فيما يلي، إليكم أغرب طرق الاحتفال بـ السبوع حول العالم، وفقا لموقع "parenting".

نوم الرضيع في الهواء الطلق، الدنمارك والسويد

في الدنمارك والسويد، يعتقدون أن تعريض الطفل للهواء الطلق، سواء صيفا أو شتاء، يقوي نومه ويحسن شهيته، لذا، يترك الآباء أطفالهم الرضع، حتى في درجات الحرارة المتجمدة.

دفن المشيمة، جامايكا

في جامايكا، يتم دفن مشيمة الطفل والحبل السري في مكان محدد في المنزل، وتزرع شجرة في نفس المكان، يعتني الوالدان بالشجرة حتى يكبر طفلهم ويبدأ هو بالاعتناء بها، كرمز لتعليمه المسؤولية والارتباط بالأرض.

عشرون اسما للطفل، نيجيريا

في نيجيريا، يُقام حفل لتسمية الطفل في اليوم السابع (للإناث) أو التاسع (للذكور) من ولادته، يُمنح 20 اسما يحمل معاني إيجابية.

كما يُدعى الضيوف للمشاركة في التسمية وتقديم الهدايا، ما يضفي على الحدث جوا مميزا.

حمام الماء البارد، جواتيمالا

في جواتيمالا، يعتقدون أن حمام الماء البارد يقوي الطفل، لذا، تقوم الأمهات بوضع أطفالهن في الماء البارد، ظنا أنه يساعدهم على النوم العميق ويعالج طفح الحرارة.

حمام الملح، تركيا

في تركيا، يتم استحمام حديثي الولادة بالملح، كرمز للنقاء والقوة، فضلا عن، حماية الطفل من الأمراض ويمنحه شخصية قوية وأخلاقا حميدة.

لف الطفل بالقماش، غانا

احتفالا بالمولود الجديد في غانا، يُلف الأطفال بإحكام في قماش خاص، ظنا أنه يحميهم من الأرواح الشريرة.

وضع الزبدة على الرأس، التبت

يحتفلون بوصول المولود بوضع كمية صغيرة من الزبدة على جبينه، كنوع من البركة، وترمز الزبدة إلى مستقبل مشرق مليء بالحكمة والحظ السعيد.

شد الأطراف، كينيا

بين قبيلة الماساي في كينيا، يمارسون طقسا احتفالا بالسبوع يتم فيه تمديد أطراف المولود برفق، لضمان نموه قويا وطويل القامة.

اقرا أيضا:

"عنده 8 سنين".. قصة أصغر مصمم أزياء في العالم - 10 صور

"خلي حبل الوصال ممدود".. 7 نصائح للتعامل مع الشريك وقت الخلافات

5 نصائح من خبير لغة جسد لكسب ثقة الآخرين في العمل

5 فنادق غريبة ستدهشك.. أحدها مبني بالكامل من الجليد

دب يهاجم مصورا ويحاول أكله حيا.. لحظات تحبس الأنفاس (صور)

الاحتفال بالمولود الجديد طقوس السبوع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات.. روابط مباشرة للاستعلام
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية
هل يرتفع سعر الأدوية في 2025؟ .. رئيس هيئة الدواء يوضح
نقل مواقف السيارات العشوائية في رمسيس.. 11 صورة للمكان البديل