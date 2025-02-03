20 صورة لأغرب طرق الاحتفال بـ "السبوع" حول العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

تتنوع وتختلف طرق الاحتفال بسبوع المولود الجديد حول العالم، وهناك بعض الطقوس قد تبدو غريبة للبعض.

فيما يلي، إليكم أغرب طرق الاحتفال بـ السبوع حول العالم، وفقا لموقع "parenting".

نوم الرضيع في الهواء الطلق، الدنمارك والسويد

في الدنمارك والسويد، يعتقدون أن تعريض الطفل للهواء الطلق، سواء صيفا أو شتاء، يقوي نومه ويحسن شهيته، لذا، يترك الآباء أطفالهم الرضع، حتى في درجات الحرارة المتجمدة.

دفن المشيمة، جامايكا

في جامايكا، يتم دفن مشيمة الطفل والحبل السري في مكان محدد في المنزل، وتزرع شجرة في نفس المكان، يعتني الوالدان بالشجرة حتى يكبر طفلهم ويبدأ هو بالاعتناء بها، كرمز لتعليمه المسؤولية والارتباط بالأرض.

عشرون اسما للطفل، نيجيريا

في نيجيريا، يُقام حفل لتسمية الطفل في اليوم السابع (للإناث) أو التاسع (للذكور) من ولادته، يُمنح 20 اسما يحمل معاني إيجابية.

كما يُدعى الضيوف للمشاركة في التسمية وتقديم الهدايا، ما يضفي على الحدث جوا مميزا.

حمام الماء البارد، جواتيمالا

في جواتيمالا، يعتقدون أن حمام الماء البارد يقوي الطفل، لذا، تقوم الأمهات بوضع أطفالهن في الماء البارد، ظنا أنه يساعدهم على النوم العميق ويعالج طفح الحرارة.

حمام الملح، تركيا

في تركيا، يتم استحمام حديثي الولادة بالملح، كرمز للنقاء والقوة، فضلا عن، حماية الطفل من الأمراض ويمنحه شخصية قوية وأخلاقا حميدة.

لف الطفل بالقماش، غانا

احتفالا بالمولود الجديد في غانا، يُلف الأطفال بإحكام في قماش خاص، ظنا أنه يحميهم من الأرواح الشريرة.

وضع الزبدة على الرأس، التبت

يحتفلون بوصول المولود بوضع كمية صغيرة من الزبدة على جبينه، كنوع من البركة، وترمز الزبدة إلى مستقبل مشرق مليء بالحكمة والحظ السعيد.

شد الأطراف، كينيا

بين قبيلة الماساي في كينيا، يمارسون طقسا احتفالا بالسبوع يتم فيه تمديد أطراف المولود برفق، لضمان نموه قويا وطويل القامة.

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