4 أشياء ممنوع وضعها خلف باب المنزل.. تسبب "قلة الفلوس والنحس"

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت خبيرة طاقة المكان الدكتورة مها العطار، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، عن بعض الأشياء التي يجب تجنب وضعها خلف باب المنزل مباشرة، لما لها من تأثيرات سلبية على طاقة المنزل.

وأوضحت "مها" أن باب الشقة هو "مفتاح" البيت والمتحكم في حالته، وأن الأشياء الموجودة داخل المنزل تتفاعل مع بعضها البعض وتشعر بكل ما يحدث، لذا، يجب الحرص على اختيار الأماكن المناسبة للأشياء الموجودة في المنزل، وتجنب وضع بعضها خلف الباب مباشرة.

الأشياء التي يجب تجنب وضعها خلف باب المنزل:

الطاولة

لا يجب وضع حافظة النقود على طاولة خلف الباب، لأن ذلك يرمز إلى خروج المال من المنزل، ما قد يؤدي إلى قلة الأموال وتشتت الأوضاع المالية.

الورد المجفف

يمنح انطباعا بالطاقة السلبية في المنزل ويسبب الجفاف، لذا يجب استبدالها بنباتات الظل الطبيعية لتعطي حياة وطاقة إيجابية.

الساعة

عندما تكون الساعة خلف الباب، فإن رؤيتها عند الدخول أو الخروج من المنزل قد تجعلك نشعر بضغط الوقت بشكل مفاجئ، ما يسبب القلق والتوتر والشعور بالنحس.

شنط السفر

وجود شنطة السفر خلف باب الشقة مباشرة يعطي طاقة كبيرة للاستعداد للمغادرة، وترك المنزل طوال الوقت.

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