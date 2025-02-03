بعد تصريحات هنا الزاهد.. لماذا تفضل بعض النساء الزواج من رجال أكبر سنا؟

كتبت- أسماء مرسي:

خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، كشفت الفنانة هنا الزاهد عن تفضيلها للزواج من رجل أكبر سنا، مشيرة إلى أنها تنجذب إلى الشخصية القوية وتفضل رجلا من خارج الوسط الفني يكبرها بعشر سنوات على الأقل.

في هذا السياق، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالله، استشاري العلاج النفسي، الأسباب وراء هذا التوجه لدى بعض الفتيات، والتي تشمل:

البحث عن الاحتواء والأمان

أضافت استشاري العلاج النفسي في تصريح لمصراوي أن المرأة قد تبحث في الرجل الأكبر سنا عن شخصية أبوية توفر لها الاحتواء والحماية والأمان النفسي والعاطفي.

الاستقرار المادي والمعنوي

غالبا ما يرتبط الرجل الأكبر سنا بصورة الرجل المستقر ماديا ومهنيا، والقادر على توفير الدعم النفسي والمعنوي لشريكة حياته.

النضج الفكري والعاطفي

تميل بعض النساء بأن الرجل الأكبر سنا يتمتع بنضج فكري وعاطفي أكبر، وقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصائبة.

الخوف من الارتباط بشاب أصغر سنا

تخشى بعضهن من الدخول في علاقة عاطفية مع شاب أصغر سنا، خوفا من عدم التوافق الفكري أو عدم تحمل المسؤولية أو الاستعداد لتكوين أسرة.

تأثير الأسرة والتربية

تؤدي الأسرة دورا مهما في توجيه الفتاة نحو تفضيل الزواج من رجل أكبر سنا، من خلال التأكيد على أهمية الاستقرار والأمان والنضج.

الإخلاص والوفاء

تظن بعض الفتيات بأنه سيكون أكثر إخلاصا في علاقته الزوجية، وأقل عرضة للانخراط في علاقات أخرى.

التوافق والانسجام هما أساس الزواج الناجح

مع ذلك، أشارت "إيمان" إلى أن نجاح الزواج لا يعتمد فقط على فارق السن، بل على التوافق والانسجام والتفاهم المتبادل بين الزوجين، فالحب والاحترام والتقدير المتبادل هي أسس العلاقة الزوجية الناجحة.

سلبيات الزواج من رجل كبير

لفتت الطبيبة إلى أن الزواج من رجل كبير قد ينطوي على بعض السلبيات، مثل: الغيرة، التحديات المجتمعية والأسرية، والاختلاف في التفكير.

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