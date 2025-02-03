رغم جمالها الرهيب.. ملكة جمال حاولت تهريب كوكايين وهذا ما حدث - 16 صورة

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كتبت- شيماء مرسي

ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على ملكة جمال بوليفيا السابقة "جايد كالاو"، بعد هبوط اضطراري لطائرتها في حقل ذرة بالأرجنتين.

وعند تفتيش الطائرة عثروا على 359 كيلو جرام من الكوكايين معبأ في 352 طرد ويقدر قيمته بحوالي 14 مليون دولار، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وتوجت البالغة من العمر 21 عاما بلقب ملكة جمال فيكسبو بورخا عام 2019، في مسقط رأسها سان بورخا، وظهرت بعد ذلك في عدة برامج تلفزيونية.

وتتمتع "جايد" بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك.

وأجبرت هي والطيار البرازيلي "كارلوس كوستاس دياز" البالغ من العمر 42 عاما على الهبوط بطائرة من طراز سيسنا 210 في حقل ذرة بمقاطعة جزر إيبيكوي.

وذكرت التقارير أن وقود الطائرة نفد أثناء طيرانها من بوليفيا إلى وجهة غير محددة.

وكان على متن الطائرة زوجان، تمكنا من الفرار ولكن تم القبض عليهما فيما بعد.

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