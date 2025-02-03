العلاقة التوكسيك.. علامات تكشف متى يكون الانفصال الخيار الأفضل لصحتك النفسية

كتبت - إيناس فودة:

بعض العلاقات تستمر رغم الألم، بدافع الخوف من التغيير أو التمسك بالذكريات، لكن الاستمرار في علاقة "توكسيك" غير صحية قد يكون أكثر ضررًا من الانفصال نفسه.

وأوضحت الاستشارية النفسية أمنية موسى في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن العلاقات الصحية يجب أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل.

وأضافت أن الانفصال قرار صعب، لكنه في بعض الأحيان يكون الحل الأفضل للحفاظ على الصحة النفسية والاستقرار، مشيرة إلى أن هناك علامات تؤكد أن الانفصال هو الخيار الصحيح، وأهمها:

1. الإيذاء النفسي أو الجسدي: "لو العلاقة فيها عنف لفظي أو جسدي متكرر، ومافيش نية حقيقية للإصلاح، فالابتعاد بيكون ضرورة لحماية النفس".

2. انعدام التقدير والاحترام: "العلاقة الصحية قائمة على الاحترام، ولو ده مش موجود، فده مؤشر خطير".

3. عدم وجود تواصل فعال: "لما الحوار يتحول لصراخ، أو تجاهل، أو سوء فهم دائم، بدون أي محاولات حقيقية للإصلاح، فده بيعني إن العلاقة وصلت لطريق مسدود".

4. الخيانة المتكررة وعدم الإحساس بالأمان: "الخيانة بتكسر الثقة، ولو الشريك بيكررها بدون ندم حقيقي أو محاولة إصلاح، فالاستمرار بيكون استنزاف عاطفي".

5. اختلاف القيم والأهداف بشكل جذري: "لما كل طرف يبقى عايش في عالم مختلف تمامًا عن التاني، مع استحالة الوصول لحل وسط، فده معناه إن كل واحد لازم يكمل طريقه لوحده".

6. استمرار الشعور بالتعاسة والإرهاق النفسي: "لو العلاقة أصبحت مصدرًا مستمرًا للضغط النفسي بدلًا من الدعم والسعادة، فالانسحاب بيكون حل للحفاظ على الصحة النفسية".

واختمت بالقول: "القرار مش سهل، لكن حسب مدرسة الحياة، العلاقة المفروض تضيف للحياة مش تستنزفها".

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