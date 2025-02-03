"بتقبض كام وهتتجوز امتى؟".. روشتة ذكية للرد على الأسئلة المحرجة

كتبت- أسماء مرسي:

"أنت بتقبض كام وهتتجوز امتى؟" من الأسئلة الشائعة التي تتردد على ألسنة الكثيرين، خاصة في المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية.

ورغم أن البعض قد يرى فيهما فضولا أو حتى دعابة، فإنهما يسببان حرجا وضيقا للطرف الآخر، فكيف يمكنك الرد على هذه الأسئلة المحرجة بذكاء ولباقة؟

تقول الدكتورة غادة فكري استشاري علاقات أسرية وصحة نفسية، إن الرد على هذه الأسئلة يتطلب بعض الذكاء واللباقة.

السؤال المقابل

تابعت خلال استضافتها ببرنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة "صدي البلد" يمكنك الرد على السؤال بسؤال مماثل، مثل "أنتي بتاخد كام؟" أو "يهمك تعرف ليه؟"، هذه الحيلة تساعد على جعلك أكثر هيمنة والأقوى في الحديث، وتضع الشخص الآخر في موقف مشابه.

التجاهل

إذا شعرت بأن الشخص متعمد السؤال لإهانتك أو الإساءة إليك، فمن الأفضل تجاهله وعدم الرد على سؤاله.

لغة الجسد

يمكنك استخدام لغة الجسد للتعبير عن استيائك من السؤال دون الحاجة إلى الكلام، يمكنك السكوت لمدة نصف دقيقة والنظر في عيني الشخص الآخر، هذه الحيلة توصل رسالة واضحة بأنك غير مرتاح للسؤال.

الصبر والهدوء

من الضروري التحلي بالصبر والهدوء عند الرد على هذه الأسئلة، والدبلوماسية دون إصدار أي رد فعل عدواني، واختيار الكلمات بعناية والرد بطريقة مهذبة.

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