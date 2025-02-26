ما سر تسمية الزمالك بهذا الاسم؟.. لن تتخيل أصلها

كتبت - أسماء مرسي

يُعد حي الزمالك من أرقى أحياء القاهرة، حيث يتميز بموقعه الفريد وهدوئه وشوارعه الخضراء. لكن هل تساءلت يومًا عن سر تسميته بهذا الاسم؟

أصل التسمية.. من "العشش" إلى "الزمالك"

وفقًا للدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، فإن حي الزمالك كان في الماضي موطنًا للحيوانات المفترسة، وعُرف حينها باسم “العشش”. ويعود أصل التسمية إلى اللغة التركية، حيث تعني كلمة “الزمالك” العشش، وهو الاسم الذي أطلقه الأتراك على المنطقة خلال فترة حكمهم لمصر.

كيف تحولت "العشش" إلى الزمالك؟

بدأت قصة التحول في عام 1897، عندما جاء عبد النعيم محمدين من محافظة قنا إلى القاهرة، حاملًا معه بعض المال. اشترى قطعة أرض في منطقة العشش بسعر زهيد، وبدأ في استصلاحها وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، مما جذب أقاربه وأبناء بلدته للإقامة هناك.

ومع مرور الوقت، تحولت المنطقة إلى وجهة للأثرياء والأعيان، ومن بينهم الأميرة فايزة، الأمير طوسون إبراهيم، الأمير سعيد طوسون، بالإضافة إلى شخصيات بارزة مثل أحمد عبود باشا وعميد الأدب العربي طه حسين، كما أصبحت مقرًا للعديد من السفارات الأجنبية.

أشهر معالم حي الزمالك

قصر الجزيرة: شيده الخديوي إسماعيل عام 1869 لاستقبال ضيوف حفل افتتاح قناة السويس.

فندق ماريوت: تحول قصر سراي الجزيرة إلى فندق فاخر عام 1971، وأصبح من أفخم فنادق القاهرة.

حديقة الأسماك: واحدة من أبرز أماكن التنزه في القاهرة، وتتميز بتصميمها الفريد وجمالها الطبيعي.

نادي الزمالك: أحد أشهر أندية كرة القدم في مصر والعالم العربي.

برج القاهرة: أطول مبنى في مصر عند افتتاحه عام 1961.

مسرح السلام: من أعرق المسارح في القاهرة، وشهد العديد من العروض الفنية المميزة.

بهذا التحول، أصبحت الزمالك من أرقى وأشهر أحياء القاهرة، بعد أن كانت مجرد “عشش” تعيش فيها الحيوانات المفترسة.

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