أغرب زفاف في العالم.. العروس ترتدي فستانا من جلد الماعز (صور)

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كتبت- أسماء مرسي:

تتميز قبيلة ندبيلي، التي تعيش في جنوب أفريقيا، بتقاليد زفاف فريدة من نوعها، فبدلا من الفستان الأبيض التقليدي، ترتدي العروس فستانا مصنوعا من جلد الماعز، مطرزا بالخرز الملون، يُعرف باسم "Jocolo".

هذا الفستان، الذي تصنعه والدة العريس، هو رمز للتكريم والشكر من العريس لزوجته المستقبلية، وفقا لموقع "ibiene".

مراحل الزواج في قبيلة ندبيلي:

الخطوبة والمهر

تبدأ مراسم الزواج بإرسال العريس خطابا إلى عائلة العروس لطلب تحديد موعد للتفاوض حول المهر، ويشمل المهر خروفا وبطانيات ومكنسة وملابس لعائلة الفتاة.

وبعد الاتفاق على المهر، يقوم أهل العريس بزيارة أهل العروس لدفعه، الذي قد يكون على شكل دفعات من المال أو الماشية.

فترة العزلة والتعليم

بعد دفع المهر، يتم عزل العروس لمدة أسبوعين، حيث تتولى نساء القبيلة تعليمها وتوجيهها لتكون زوجة صالحة.

الاستعدادات ليوم الزفاف

قبل أسبوعين من يوم الزفاف، تبدأ الاستعدادات، مثل كتابة قائمة المدعوين وإرسال الدعوات، يتم أيضًا تحضير الطعام التقليدي، الذي يشمل اللحوم والسلطات والفواكه والحلويات وتورتة الزفاف.

يوم الزفاف

في يوم الزفاف، يتجمع الأهل والأصدقاء للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، ويُقدم الطعام التقليدي، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

الحفل

يقام الحفل في مكان محدد بحضور أفراد الأسرة، حيث يشهد الجميع على قيام الزوجين بتلاوة عهود الزواج ووضع الخواتم في أصابعهما، وبعد الحفل الديني، يرتدي الزوجان ملابس تقليدية ويذهبان مع الضيوف إلى منزل العروس الجديدة لتناول الطعام وتقديم الهدايا.

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