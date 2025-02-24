أنهى حياة 5 أطفال في المغرب.. نصائح لحماية نفسك من "شاحن الموبايل"

واقعة مؤسفة شهدها حي المسيرة 2 بمدينة تمارة قرب العاصمة المغربية الرباط، تمثلت في حريق أحد المنازل، نتيجة انفجار شاحن هاتف، ما أسفر عن وفاة 5 أطفال.

ويحسب موقع howiyapress المغربي، فإن أعمار الأطفال الضحايا أقل من 12 سنة وكانوا وحدهم في المنزل، وبالرغم من تدخل الجيران لإنقاذهم، لكن لهب الحريق حال دون ذلك.

وتم نقل جثث الأطفال الضحايا إلى "المشرحة" لفحصها طبيا، فيما أثارت هذه الفاجعة حزنا واسعا بين سكان الحي، مطالبين بتعزيز التوعية بمخاطر الاستخدام غير الآمن للأجهزة الكهربائية.

لكن هل تعرف كيف تحمي نفسك من مخاطر انفجار شاحن الهاتف؟

تجنب شحن الهاتف في بيئة حارة

اشحن هاتفك في بيئة أكثر برودة، إذ تولد عملية الشحن نفسها حرارة، لذا حاول تجنبها عندما يكون هاتفك ساخنا بالفعل، وإذا اضطررت للشحن، فلا تستخدم الهاتف أثناء شحنه.

شراء شاحن أصلي

استخدام شاحن غير أصلي، أو غير مناسب للجهاز المستخدم، يساعد على ارتفاع حرارة البطارية، وبالتالي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار الهاتف، بحسب BBC.

اتبع تعليمات الشركة المصنعة

يجب اتباع تعليمات الشركة المصنعة بشأن شحت الهاتف ودرجة الحرارة المناسبة ووضعه بمكان مناسب.

عدم شحن الهاتف بجانبك

يجب تجنب شحن الهاتف بجانبك خاصة وقت النوم، يفضل تركه بعيدًا عن السرير بمسافات.

إبعاد الشاحن عن أي مواد قابلة تزيد الاشتعال

يجب وضع هاتفك على سطح صلب، عندما يحين وقت شحن الجهاز، احرص على إبقاءه بعيدا عن الأقمشة والنايلون والبلاستيك، وأي شيء قابل للاشتعال مع التسخين.

تأكد من سلامة كابلات الشحن

الأسلاك التالفة قد تؤدي إلى مشكلات في الشحن وقد تتسبب في نشوب ماس أو حريق، لذا تجنب لف الأسلاك بإحكام شديد، وافصل الشاحن عن الفيشة بدلا من سحبه من السلك.

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