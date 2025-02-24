تخطت 3 ملايين دولار.. تعرف على أغلى حقيبة يد في العالم (صور)

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كتبت- أسماء العمدة:

تتجسد الأحلام في قطع فنية تحمل بين طياتها قصصًا من الإبداع والترف، فحقائب اليد، تلك الرفيقة الأبدية للمرأة، ليست مجرد إكسسوار عملي، بل هي رمز للأناقة والذوق الرفيع، حيث تعكس شخصية صاحبتها وذوقها الفريد.

حقيبة اليد الأغلى في العالم هي "موزايك ماستر بيس 9" من تصميم دار المجوهرات الفاخرة "موزايك"، ويبلغ سعر هذه الحقيبة 3.8 مليون دولار أمريكي، وفقًا لتقارير The Guardian وSotheby's.

أغلى حقيبة في العالم مصنوعة يدويًا من الذهب عيار 18 قيراطًا، وهي مرصعة بأكثر من 8000 ماسة بيضاء وزهرية. تستغرق صناعتها أكثر من 1000 ساعة.

لماذا هي باهظة الثمن؟

استخدام الذهب والماس بكميات كبيرة في صناعة الحقيبة، فضلاً عن كونها صناعة يدوية دقيقة تتطلب مهارة عالية وتصميم معقد مرصع بالجواهر، يجعلها قطعة فريدة من نوعها.

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