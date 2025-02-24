6 علامات تكشف العلاقة التوكسك.. اهربي بسرعة

كتبت- آلاء نبيل:

يمكن للنساء معرفة ما إذا كانت علاقاتهن بأزواجهن سامة (توكسيك) أم لا من خلال مجموعة من العلامات التي تستدعي اتخاذ قرار بالانفصال فورًا.

وبحسب ما ذكره موقع "Hello Divorce"، إليكِ العلامات التي تشير إلى وجود علاقة زوجية سامة.

1- عدم القدرة على التعبير عن الرأي

قد تشعرين أنكِ مضطرة لتبرير أي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر زوجك، أو أنكِ يجب أن تتخلي عن آرائك أمامه، ما يجعلكِ تشعرين بالإرهاق.

2- السخرية منك

إذا كان زوجك يسخر منكِ أمام العائلة والأصدقاء ويخفي ذلك في شكل نكات، فقد يراكِ الطرف الآخر شخصًا غير مرح وشديد الحساسية، ويقلل من احترام مشاعرك.

3- التعامل بشكل سيء معك

قد يكون الشريك السام ودودًا وساحرًا مع الآخرين، ولكن عند التواجد بمفردكما يصبح متجاهلًا، مجادلًا، وغاضبًا.

4- عدم الحصول على الدعم العاطفي

إذا كنتِ في أوقات حاجتك للدعم والإرشاد ولم تجدي زوجك بجانبك، فقد يقلل من شأنك بسبب شعورك بذلك أو يستخدم هذه المعلومات ضدك في المستقبل.

5- العنف

التعرض للعنف اللفظي من خلال الصراخ أو السباب أو التهديدات، أو العنف الجسدي مثل الضرب أو أي اعتداء جسدي آخر.

6- إلقاء اللوم المستمر

إذا كان الشريك السام يلومكِ في أغلب المشاكل التي تواجهكما، حتى وإن لم تكوني طرفًا فيها.

هذه العلامات تدل على وجود علاقة سامة قد تحتاجين فيها إلى اتخاذ خطوة جادة للحفاظ على صحتك النفسية والجسدية.

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