حالة غريبة ونادرة.. اكتشاف جنينين داخل بطن رضيع

في حالة نادرة وغريبة، اكتشفت سيدة حامل وجود جنينين آخرين ينموان داخل بطن طفلها الرضيع، إذ زارت امرأة هندية تبلغ من العمر 32 عاما المستشفى المحلي لإجراء فحص روتيني أثناء الحمل في الأسبوع الخامس والثلاثين، لتكتشف المفاجأة.

وعلى الرغم من أن فحوصاتها السابقة كانت طبيعية، اكتشف الأطباء "بنية إضافية تحتوي على عظام" في بطن الطفل الذي لم يولد بعد، وكشفت الاختبارات الإضافية عن وجود جنينين مشوهين آخرين داخل بطن الجنين، بحسب ديلي ميل.

ولم يتم تسجيل هذه الظاهرة النادرة للغاية، والتي يطلق عليها "الجنين داخل الجنين"، إلا حوالي 200 مرة، ومن غير الواضح عدد هذه الحالات التي تنطوي على أجنة متعددة.

وأنجبت المرأة طفلها في الأول من فبراير بعد حوالي 35 أسبوعًا من الحمل، وأزال الأطباء الجنينين اللذين توقفا عن النمو في مرحلة ما أثناء الحمل من معدة الطفل، وذكرت تقارير محلية أن الأم وطفلها بصحة جيدة.

ومع ذلك، يُعتقد أن الجنينين الآخرين كانا غير مكتملي النمو إلى الحد الذي لم يسمح لهما بالبقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور براساد أجراوال، الذي أجرى الفحص، لوسائل الإعلام المحلية : "كنت محظوظًا ويقظًا بما يكفي لألاحظ شيئًا غير عادي للغاية مع هذا الطفل، جنين ينمو بشكل طبيعي للغاية مع عدد قليل من العظام وبنية تشبه الجنين في بطنه، أدركت على الفور أن هذا ليس أمرا طبيعيا، لقد كانت حالة "جنين داخل جنين"، وهي واحدة من أندر الحالات في العالم".

ومن غير الواضح على وجه التحديد ما الذي يسبب ظاهرة الجنين داخل الجنين، على الرغم من أن الأطباء يعرفون أنها تحدث عادة أثناء النمو داخل الرحم كتوائم متطابقة.

وتنتج التوائم المتطابقة عندما يقوم الحيوان المنوي بتخصيب بويضة واحدة والتي تنقسم بعد ذلك إلى جنينين منفصلين، ويعتقد الأطباء أنه في حالات الجنين داخل الجنين، لا تنفصل البيضة بشكل كامل، ثم يعلق أحد التوأمين داخل الآخر وقد يستمر في تطوير ميزات مثل الأظافر والشعر والأطراف.

وفي هذه الحالة، من المرجح أن بيضة المرأة كانت تحاول الانقسام إلى ثلاث بيضات ولم تنفصل بشكل كامل، ما أدى إلى وجود جنين واحد قابل للحياة وجنينين داخل الجنين، في هذه الحالة، تطورت الأيدي والأقدام لدى كلا الجنينين داخل الجنين، ومع ذلك، تعتبر الأجنة طفيلية لأنها تعتمد على المضيف للبقاء على قيد الحياة ولا تحتوي على أعضاء حيوية مكتملة النمو، وهذا يعني أنها غير قابلة للحياة ويجب القضاء عليها.

وتعد الحالة الجديدة واحدة من ثماني حالات من أصل عشر، حيث يعلق النسيج الجنيني الممتص في البطن، حيث تكون لدى الأطباء فرصة كبيرة لإزالته دون الإضرار بالأم أو الطفل، وفي أحيان أخرى، تم العثور عليه في فم الطفل، أو كيس الصفن، أو عظم الذنب، أو الدماغ.

على سبيل المثال، في عام 2015، نجح الأطباء الصينيون في إزالة الجنين الذي تم العثور عليه في كيس الصفن لطفل يبلغ من العمر 20 يومًا.

وفي إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها العام الماضي، عانت فتاة تبلغ من العمر عامًا واحدًا في الصين من تأخر في النمو ورأس أكبر من المتوسط عندما وجد الأطباء جنينًا ينمو داخل جمجمتها .

وكشفت الفحوصات عن وجود كتلة في جمجمتها يبلغ حجمها خمس بوصات، أكبر قليلاً من كرة البيسبول، وكانت داخل الكتلة قطع طويلة من العظام، ورغم أن الأطباء تمكنوا من إزالة الجنين، إلا أن الفتاة أصيبت بتلف شديد في المخ وتوفيت بعد أقل من أسبوعين.

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