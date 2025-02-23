عمره 8600 عام.. 10 صور لأقدم رغيف خبز في العالم

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كتبت- أسماء مرسي:

الخبز من الأطعمة الأساسية التي لا غنى عنها على مائدة الطعام، وذلك بفضل قيمته الغذائية المميزة، ولكن هل تساءلت يومًا عن أقدم رغيف خبز في العالم؟

يعود تاريخ أقدم رغيف خبز في العالم إلى عام 6600 قبل الميلاد، وقد عثر عليه في موقع كاتالهويوك الأثري، وهو موقع يعود إلى العصر الحجري الحديث ويقع في مقاطعة قونية جنوب تركيا.

تفاصيل الاكتشاف

جرى العثور على بقايا الخبز بالقرب من هيكل فرن مدمر جزئيًا في منطقة تسمى "ميكان 66"، التي تحيط بها منازل قديمة مبنية من الطوب اللبن.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مركز أبحاث وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا بجامعة نجم الدين أربكان التركية (BITAM)، فإن الخبز عبارة عن بقايا مستديرة وإسفنجية تم تحديدها من خلال التحليل، حسبما ذكر موقع "NDTV".

تحليل بقايا الخبز

كشفت التحاليل أن البقايا العضوية كانت عبارة عن خبز مخمر غير مطبوخ، يعود تاريخه إلى 8600 عام.

وأشاد عالم الآثار علي أوموت توركان، رئيس بعثة التنقيب والأستاذ المشارك في جامعة الأناضول في تركيا، بهذا الاكتشاف، معتبرًا إياه غير مسبوق، إذ قال: "يمكننا القول إن هذا الاكتشاف هو أقدم خبز في العالم".

وصف الخبز القديم

وصف توركان الخبز بأنه نسخة أصغر من الرغيف، وأضاف أنه تم حفظه بطبقة رقيقة من الطين. وقال: "إنه نسخة أصغر من رغيف الخبز، ولم يتم خبزه، بل تم تخميره وبقي حتى يومنا هذا مع النشويات الموجودة بداخله".

نتائج الفحص المجهري والتحاليل الكيميائية

وقال عالم الأحياء صالح كافاك، المحاضر في جامعة غازي عنتاب في تركيا، إنه بعد مسح صور المجهر الإلكتروني، اكتشف الباحثون مساحات هوائية في العينة، مع رؤية حبيبات النشا.

وأضاف أن التحاليل كشفت عن اختلاط الدقيق والماء، وإعداد الخبز بجوار الفرن وحفظه لفترة.

كما كشفت التحاليل الإضافية عن التركيب الكيميائي للعينة، مثل المادة النباتية ومؤشرات التخمير، ما يشير إلى أن الدقيق والماء تم دمجهما لإنشاء العجين، الذي تم تحضيره بعد ذلك بالقرب من الفرن ومن المرجح تخزينه لبعض الوقت.

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