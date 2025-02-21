"مش نهاية العالم".. كيف تتجاوز صدمة ترك العمل؟

كتب- أحمد الضبع:

مواجهة صدمة ترك العمل قد تكون من أصعب اللحظات التي يمر بها الإنسان، لكن يمكن تخطي الأزمة النفسية والانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة، عن طريق اتباع أساليب ونصائح علمية، تعزز الثقة بالنفس.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري العلاج النفسي، إنه من الطبيعي أن يشعر الشخص بالتوتر والحزن بعد ترك العمل، ولكن المهم هو ألا يستمر في هذه المشاعر طويلاً.

ونصحت "عبد الله" في تصريحات لـ"مصراوي" بأخذ الوقت الكافي للشعور والتعبير عن الحزن، ثم استغلال هذه الفترة إيجابيًا للتخطيط للخطوات القادمة، مشيرة إلى أنه يمكن للشخص أن يعيد ترتيب أولوياته ويبحث عن فرص جديدة، سواء في وظائف أخرى أو حتى في العمل الخاص، مع ضرورة تطوير الذات ومهاراته خلال هذه الفترة.

وأكدت أهمية الابتعاد عن التفكير السلبي والتركيز على الفرص المتاحة وإدراك أن ترك العمل ليس نهاية العالم بل هي مرحلة قد يحصل الفرد على أفضل منها، مشيرة إلى أن الدعم النفسي والتواصل مع المختصين يساعد على تخطي هذه الأزمة.

وأشارت استشاري العلاج النفسي إلى ضرورة البحث عن فرص العمل بهدوء، وتجنب الضغط النفسي، مع أهمية الاعتراف بأن العمل ليس سباقًا، ومن المهم أن تتوازن الحياة الشخصية مع البحث عن عمل، وعدم نقل الضغط النفسي للآخرين.

وشددت على أن الابتعاد عن التفكير السلبي أمر بالغ الأهمية، فكل أزمة تحمل فرصة لتطوير الذات والنمو الشخصي، ومع كل تحدّ يأتي تعلم شيء جديد.

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