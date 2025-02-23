"سعره 31 مليون دولار".. فستان زفاف يسرق الأضواء في حفل أسطوري

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كتبت- أسماء العمدة:

لطالما كانت فساتين الزفاف الفاخرة رمزًا للأناقة والرقي، إذ تتوجه أنظار عشاق الموضة إلى أدق تفاصيلها وأسعارها الباهظة.

وفي عالم الأزياء الراقية، تتنافس دور التصميم الكبرى على تقديم أغلى وأفخم الفساتين التي قد تصل أسعارها إلى أرقام فلكية.

أحد أبرز هذه الفساتين كان الذي تألقت به الممثلة الصينية أنجيلا بيبي في حفل زفافها الأسطوري على الممثل الصيني هوانج شياو مينج عام 2015.

الفستان، الذي حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية الشهيرة ديور، أبهر الجميع بتصميمه الفريد وفخامته التي جعلته أشبه بفستان أميرة من القصص الخيالية.

تصميم ملكي بتفاصيل دقيقة

الفستان جاء بتصميم يجمع بين الأناقة الكلاسيكية والطابع العصري، إذ تألف من طبقات متعددة من التول والأورجانزا، وزُيّن بتطريزات دقيقة من الدانتيل واللؤلؤ، والتي استغرقت مئات الساعات من العمل اليدوي، كما أضفى استخدام أجود أنواع الأقمشة، مثل الحرير والتول والأورجانزا، مظهرًا ملكيًا فاخرًا، بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

سعر خيالي

تميز الفستان أيضًا بذيل طويل وضخم، ما زاد من فخامته وهيبته، ولم يكن جمال التصميم وحده ما لفت الأنظار، بل سعره الذي وصل إلى 31 مليون دولار أمريكي، ليصبح واحدًا من أغلى فساتين الزفاف في التاريخ، حسبما ذكرت شبكة "cnn".

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