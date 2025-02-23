ماذا يكشف كابوس السقوط من مكان مرتفع؟.. مفاجأة

كتب- أحمد الضبع:

ربما تكون قد شعرت في مرحلة ما بكابوس السقوط من مكان مرتفع أثناء النوم، وهو شعور قاسي وقوي يدفعك للاستيقاظ مفزوعًا، لكن هل تساءلت يومًا لماذا يتكرر هذا الحلم المزعج لكثيرين؟

وفقًا للدكتورة إيمان عبد الله، الاستشاري النفسي، يُعتبر كابوس السقوط من مكان مرتفع أحد الأحلام الشائعة، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشاعر القلق المفرط، والشعور بفقدان السيطرة على جوانب مختلفة من الحياة، سواء كانت مهنية أو شخصية أو مالية.

الحلم بالسقوط من مكان مرتفع

وأضافت "عبد الله" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الحلم بالسقوط من مكان مرتفع يعكس الشعور بالتوتر تجاه هدف بعيد المنال أو شخص ما، مثل الأصدقاء المقربين.

السقوط من السماء

وأوضحت أن السقوط من السماء في الحلم يرمز إلى شعور الشخص بعدم القدرة على التحكم في مجريات الأمور، وقد يكون تعبيرًا عن القلق تجاه مسألة معينة تشغل تفكيره في الحياة اليومية.

السقوط في الأسانسير

واختتمت بالإشارة إلى أنّ السقوط في الأسانسير الأكثر إثارة للقلق من بين أشكال السقوط المختلفة، إذ قد يشير إلى مشاعر الحصار وفقدان الثقة بالنفس، وهو ما يتطلب الانتباه الشديد في التعامل مع هذه الأحاسيس.

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