من هي آية عادل التي هزت مواقع التواصل بموتها؟.. 15 معلومة عن سيدة الأردن

مظهره الغريب أثار جدلا.. معلومات عن الحيوان النافق في بورسعيد

أغرب 6 أكلات حية في العالم.. هل تجرؤ على تناولها؟

أطول 8 جسور في العالم.. لن تتخيل حجمها (صور)

واقعت غامضة هزت مصر خلال الساعات الأخيرة الماضية، تمثلت في وفاة سيدة مصرية تدعى آية عادل في الأردن، وسط غموض الجريمة، هل ألقاها زوجها من شرفة المنزل أم هي مسألة انتحار؟.

ووجهت أسرة الراحلة وأصدقاءها اتهامات للزوج بالتورط في مقتلها، خاصة أنها سقطت من الطابق السابع لمسكنها، ما أثار جدلا واسعا حول ملابسات الواقعة.

لكن أكد مصدر أمني أردني، في تصريحات لـ"الجزيرة الأردن"، أن التحقيقات أظهرت من خلال مقطع فيديو موثّق أن السيدة ألقت بنفسها عقب خلافات مع زوجها ودون أي تدخل من الزوج، ما دفع المدعي العام لاعتبار الحادثة حالة انتحار، موضحا أنه تم توقيف الزوج بتهمة الإيذاء البسيط قبل وقوع الحادثة.

وأضاف المصدر، أن إدارة حماية الأسرة تكفلت برعاية الطفلين لحين وصول جدهما من مصر لاستلامهما.

لكن ماذا نعرف عن آية عادل؟

فنانة تشكيلية تعمل في الفن المحكم.

عمرها 28 عاما.

عرفت بموهبتها الفريدة، كما شاركت في العديد من المعارض الدولية.

باعت أكثر من 500 لوحة حول العالم.

تزوجت من شخص يدعى كريم خالد.

تركت مسقط رأسها في مدينة الزقازيق لتعيش مع زوجها في المملكة الأردنية الهاشمية.

كانت تعاني من خلافات زوجية مستمرة مع زوجها، بحسب تصريحات شقيقتها أسماء عادل.

فتاة متدينة وملتزمة، بحسب ما أكدته شقيقتها.

لديها 3 أولاد وطلبت الانفصال عن زوجها وعادت إلى مصر لتعيش مع والدتها، ثم عادت للأردن، لجمع بعض متعلقاتها الشخصية قبل الانفصال الرسمي، ووفاتها بأيام

أكدت شقيقتها أن زوجها كان يخونها ويضربها بعصا حديدية عندما تعترض على سلوكه.

حاولت الهرب من جحيم زوجها، بالبحث عن وظيفة أو منزل جديد، حسب منظمة "سوبر وومن".

اشترت شقة في الإسكندرية وكانت تنتظر انتهاء تشطيبها لتبدأ حياة جديدة بعيدا عن زوجها.

فارقت الحياة في ظروف غامضة ما بين حديث عن الانتحار أو سقوطها من شرفة المنزل بتعمد من زوجها.

تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة نتيجة سقوط من علو مع وجود إصابات متفرقة بالجسم منها جرح قطعي بالجبهة ونزيف شديد فضلا عن آثار اعتداء بآلة حادة في الفخذ الأيسر والساق.

اتهمت أسرتها زوجها بالتورط في قتلها عمدًا، وحرروا محضرًا ضده حملوه المسؤولية كاملة وطلبوا شهادة الجيران الذين أكدوا سابقة تعرض آية عادل للضرب وسماعهم المتكرر لصراخها تستغيث من ويلات بعلها.

اقرأ أيضا:

هيموجلوبين طبيعي.. 6 فواكه مفيدة لمرضى الأنيميا

كيف تساعد القرفة في إنقاص الوزن بعد الحلويات؟.. مفاجأة

احذر شحن هاتفك تحت الوسادة.. خطر قد يؤدي إلى كارثة

وصلة ردح.. خناقة ستات تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

شركة طيران كورية تمنع شواحن الهواتف على الطائرات.. لهذا السبب