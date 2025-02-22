لكل بلد حكاية.. ما سبب تسمية كفر الشيخ بهذا الاسم؟

كتبت- أسماء العمدة:

لكل بلد حكاية، وتاريخ طويل وراء تسميتها، ولعلك من الكثيرين الذين لا يعرفون سبب تسمية محافظة كفر الشيخ بهذا الاسم.

تسمية محافظة كفر الشيخ بهذا الاسم يعود إلى الشيخ طلحة أبي سعيد التلمساني المغربي، وهو من الأولياء الصالحين الذين قدموا إلى المنطقة في القرن السابع الهجري.

من هو الشيخ طلحة؟

وقال الدكتور محمد أمين، خبير التراث الشعبي، إنّ الشيخ طلحة بن أبي سعيد بن مدين التلمساني، وينتهي نسبه إلى الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، جاء من المغرب واستقر في قرية دنقيون، التي عرفت فيما بعد باسم "كفر الشيخ طلحة" نسبة إليه، وقد عاش الشيخ طلحة في هذه القرية لمدة 31 عامًا، وتوفي فيها عام 631 هـ، ودفن بها.

لماذا سميت كفر الشيخ؟

وأكد "أمين" في تصريحات لـ"مصراوي"، أنّ كلمة "كفر" تعني القرية الصغيرة الدائرية. وعندما استقر الشيخ طلحة في القرية التي كانت تُدعى دنقيون، التف حوله الناس وازداد عدد السكان حول مقامه، فأطلقوا على المنطقة اسم "كفر الشيخ طلحة" نسبة إليه، ومع مرور الوقت، تم اختصار الاسم ليصبح "كفر الشيخ".

تطور اسم المدينة

أضاف أن دنقيون كان هذا هو الاسم القديم للمنطقة قبل قدوم الشيخ طلحة، وبعد استقرار الشيخ طلحة ووفاته، أصبحت المنطقة تعرف بكفر الشيخ طلحة، وتم اختصار الاسم فيما بعد ليصبح "كفر الشيخ".

وتابع أنه في عهد الملك فؤاد الأول، تم تغيير اسم المدينة إلى "الفؤادية" نسبة إليه، ولكن هذا الاسم لم يستمر طويلًا، وب بعد ثورة يوليو 1952، تم إعادة تسمية المدينة إلى "كفر الشيخ" مرة أخرى.

أهمية الشيخ طلحة

واختتم بالإشارة إلى أن الشيخ طلحة كان من الأولياء الصالحين الذين لهم مكانة كبيرة في قلوب الناس، وقد اشتهر بالعديد من الكرامات، وكان له أتباع ومريدون كثيرون، ولا يزال ضريحه موجودًا في مدينة كفر الشيخ حتى اليوم، وهو مزار للعديد من الناس.

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