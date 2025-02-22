توقعات مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري.. خبير أبراج يكشف مفاجأة لإمام عاشور وزيزو

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، مباراة الأهلي والزمالك في قمة منافسات الجولة 15 من الدوري، عند السابعة من مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، بينما على الجانب الآخر الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 27 نقطة.

وكشف خبير الأبراج، محمد صبحي لـ"مصراوي"، حظوظ بعض لاعبي الفريقين في مباراة اليوم، وفقا للتشكيل المتوقع للقطبين.

نجوم الأهلي

محمد الشناوي (18 ديسمبر 1988 - برج القوس)

القمر المتواجد في القوس يمنحه طاقة عالية وثقة كبيرة في النفس، ما يساعده على تقديم أداء قوي، مع ذلك، قد يعاني من لحظات من التسرع في اتخاذ القرارات، ما قد يجعله عرضة لبعض الأخطاء.

رامي ربيعة (20 مايو 1993 - برج الثور)

وجود أورانوس في الثور يمنحه قوة بدنية واستقرارًا، لكنه قد يجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين السريعين، أداءه سيكون متزنًا من الناحية الدفاعية، إلا أن بعض اللحظات الحرجة قد تتطلب منه تركيزًا مضاعفًا.

مروان عطية (12 أغسطس 1998 - برج الأسد)

تأثير المشتري في الجوزاء يمنحه حيوية كبيرة في وسط الملعب، لكنه قد يعاني أحيانًا من التشتت في توزيع الكرات، سيكون لاعبًا مؤثرًا في إيقاع اللعب، لكن عليه الانتباه إلى دقة تمريراته.

إمام عاشور (20 فبراير 1998 - برج الحوت)

الشمس، زحل، عطارد، ونبتون في الحوت تجعله أحد أكثر اللاعبين تأثرًا بالحالة النفسية للمباراة، قد يُظهر لحظات من الإبداع في التمريرات وصناعة اللعب، لكن أي ضغط إضافي قد يؤثر على أدائه.

جراديشار (6 أغسطس 2002 - برج الأسد)

المشتري في الجوزاء يمنحه سرعة ورؤية جيدة للملعب، لكن تراجع المريخ قد يؤثر على أدائه البدني في بعض اللحظات، قد يكون حاسمًا في بعض الفرص، لكنه يحتاج إلى التركيز أمام المرمى.

نجوم الزمالك

محمد عواد (6 يوليو 1992 - برج السرطان)

تراجع المريخ في السرطان قد يؤثر على ردود فعله، ما قد يجعله أقل حدة في بعض اللقطات. سيقدم أداءً جيدًا لكنه قد يواجه صعوبة في بعض الكرات الصعبة.

محمود حمدي الونش (1 يونيو 1995 - برج الجوزاء)

المشتري في الجوزاء يمنحه مرونة وسرعة في التحرك، مما يجعله لاعبًا مهمًا في الخط الخلفي. سيكون لديه قدرة جيدة على قراءة تحركات لاعبي الأهلي، ما يساعده في إيقاف الهجمات.

نبيل عماد دونجا (6 أبريل 1996 - برج الحمل)

الزهرة في الحمل تمنحه حماسًا كبيرًا خلال المباراة، لكنه قد يندفع بشكل مفرط في بعض التدخلات، مما قد يؤدي إلى أخطاء غير ضرورية.

أحمد زيزو (10 يناير 1996 - برج الجدي)

زحل في الحوت يجعله لاعبًا أكثر انضباطًا وتركيزًا، لكنه قد يشعر بضغط نفسي إضافي، سيكون أحد مفاتيح اللعب لفريقه، وسيحاول التحكم في نسق المباراة بهدوء.

سيف الدين الجزيري (12 فبراير 1993 - برج الدلو)

بلوتو في الدلو يمنحه قوة بدنية كبيرة، لكنه قد يواجه صعوبة في إنهاء الهجمات بدقة، قد يكون مصدر إزعاج لدفاع الأهلي لكنه بحاجة إلى التركيز أمام المرمى.

أداء المدربين أثناء المباراة

مارسيل كولر (برج العقرب - مدرب الأهلي)

تأثير بلوتو في الدلو يجعله أكثر حذرًا في قراراته التكتيكية، قد يكون لديه حلول تكتيكية قوية، لكنه قد يتردد في إجراء بعض التغييرات الحاسمة في الوقت المناسب.

بيسيرو (برج الحمل - مدرب الزمالك)

الزهرة في الحمل تمنحه طاقة وحماسًا كبيرًا، لكنه قد يندفع في بعض القرارات، سيبدأ المباراة بأسلوب هجومي قوي، لكن قد يواجه صعوبة في التعامل مع تقلبات المباراة إذا لم يحافظ على هدوئه.

طاقة كل فريق وأداؤه المحتمل

الأهلي (الثور): هجوم قوي وتحديات في التنظيم

يدخل الأهلي المباراة بطاقة هجومية عالية، مع رغبة كبيرة في السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، هناك حماس واندفاع كبير قد يترجم إلى فرص خطيرة، لكن الفريق قد يعاني أحيانًا من التسرع في إنهاء الهجمات، قد يكون الشوط الأول قويًا بالنسبة للأهلي، لكن الحفاظ على نفس النسق في الشوط الثاني سيكون التحدي الأكبر.

الزمالك (الجدي): انضباط تكتيكي مع تحفظ دفاعي

على الجانب الآخر، يدخل الزمالك المباراة بتنظيم دفاعي واضح وانضباط كبير في وسط الملعب، الفريق قد يعتمد على الهجمات المرتدة واستغلال أخطاء الخصم، لكنه قد يواجه مشكلة في التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، الصلابة الدفاعية ستكون مفتاح نجاح الزمالك، لكن هناك احتمال أن يعاني من قلة الحلول الهجومية في بعض الفترات.

نتيجة المباراة

تشير الأجواء إلى مباراة متقاربة جدًا، حيث يمتلك كل فريق عناصر قوة وضعف، هناك احتمالية كبيرة لأن نشهد مباراة متوترة قد تتأخر فيها الأهداف، أو حتى تُحسم بفارق هدف وحيد.

الأهلي قد يكون لديه الأفضلية في اللحظات الأخيرة، لكنه سيواجه مقاومة كبيرة من دفاع الزمالك، والمباراة لن تكون سهلة على أي من الفريقين، ومن المتوقع أن تحمل الكثير من التقلبات حتى صافرة النهاية، النتيجة المتوقعة تعادل أو فوز أي منهما بفارق هدف.

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