مباراة الأهلي والزمالك.. نصائح مهمة لتجنب خطر الجلطات بسبب التشجيع

كتب – سيد متولي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء اليوم السبت، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، في لقاء من العيار الثقيل.

وتنقل مباراة القمة اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتشهد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إثارة وندية كبيرة وحماس في التشجيع بين الجماهير، لكن هل تعرف أن المخاطر قد تصل إلى الجلطات؟.

وبحسب موقع ميديكال إكسبريس، فإن الانفعال الزائد والحماس خلال المباريات القوية، مثل الأهلي والزمالك، يمكن أن يؤثر على هرمونات المشجعين والجهاز العصبي، تحديدا هرمون "الأدرينالين"، لأن اندفاعه قد يحفز عوامل التجلط وعوامل منع التجلط في نفس الوقت، ما ينعكس على تدفق الدم في الأوعية الدموية، ويجعلها تعمل بشكل غير صحيح، ما قد يتسبب في زيادة احتمالية تجلط الدم، وبالتالي الإصابة بالجلطات الدموية.

وهناك عدة عوامل تزيد خطر الإصابة بالجلطات الدموية، مثل: ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، تصلب الشرايين، مرض السكر، جلطات الدم، والأشخاص فوق الـ60 عام، السمنة، التدخين.

أعراض جلطة الدم

ألم حاد في الصدر والمناطق المحيطة به (الفك، الرقبة، الكتف، الظهر أو الذراع).

ألم عند التنفس.

صعوبة مفاجئة في التنفس أثناء النشاط أو الراحة.

نصائح لتجنب الجلطات الناتجة عن التشجيع

تجنب الانفعال الزائد، واحرص على أخذ أنفاس عميقة عند الشعور بالتوتر الزائد لتهدئة نفسك.

تجنب تناول الوجبات الجاهزة أو المحتوية على نسب عالية من الدهون والملح والسكر، أثناء مشاهدة المباراة.

تجنب التدخين.

تحرك بين شوطي المباراة، وحاول عدم الجلوس في مكانك طوال مدة المبارة.

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