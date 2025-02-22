قمة الأهلي والزمالك.. ماذا يحدث لجسمك ودماغك عند مشاهدة مباراة كرة قدم؟

كتب – سيد متولي

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية موقعة من العيار الثقيل، مساء اليوم السبت، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الزمالك، في قمة مباريات الدوري المصري الممتاز، في لقاء من العيار الثقيل.

ومن المقرر أن تنقل مباراة القمة اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المعروف أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يشهد إثارة وندية كبيرة وحماس في التشجيع بين الجماهير، لكن هل تعرف ما يحدث لجسمك ودماغك عند مشاهدة مباراة كرة قدم على صفيح ساخن؟.

أعراض ما قبل المباراة

عشاق كرة القدم يشعرون بالقلق قبل مشاهدة مباراة كبيرة لفريقهم، وقد تظهر أعراض مثل:

ألم في المعدة

العرق الشديد

سرعة ضربات القلب.

تأثير مشاهدة المباراة على الدماغ

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن مشاهدة مباراة فريقك المفضل، تجعلك تتخيل نفسك مكان لاعبي الفريق، حيث توجد خلايا عصبية متخصصة في الدماغ تسمى "الخلايا العصبية المرآتية" تمكننا من وضع أنفسنا في مكان شخص آخر وتخيل ما يمر به في لحظة معينة.

تأثير الخسارة على الدماغ

عند خسارة فريقك مباراة ينتج الدماغ هرمون الكورتيزول، المسئول عن التوتر، والأسوأ من ذلك أن أدمغتنا قد تنتج كمية أقل من السيروتونين وهو أحد هرمونات السعادة، ما قد يؤدي إلى زيادة مشاعر الغضب والاكتئاب.

تأثير الفوز على الدماغ

عندما يفوز فريقك بمباراة، يطلق عقلك هرمون الدوبامين، الذي يساعدك على الشعور بالسعادة والفرح والسرور.

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