أغرب 6 أكلات حية في العالم.. هل تجرؤ على تناولها؟

مظهره الغريب أثار جدلا.. معلومات عن الحيوان النافق في بورسعيد

كتبت- أسماء مرسي:

تتنوع الثقافات حول العالم في طرق تناول الطعام، وتوجد بعض المأكولات التي قد تبدو غريبة أو غير تقليدية للبعض، ولكنها تعتبر شهية ومحبوبة لدى البعض الآخر، ومن بين هذه المأكولات، تلك التي تُقدم وتؤكل حية.

فيما يلي، أغرب هذه المأكولات، وفقا لما ورد في موقع "listverse".

سانناكجي.. أخطبوط حي في فمك

سانناكجي هو طبق كوري شهير يتكون من أخطبوط صغير حي، يتم تقطيعه وتقديمه متبلا بزيت وبذور السمسم.

تكمن غرابة هذا الطبق في أن الأخطبوط يبقى حيا ويتلوى أثناء تناوله، ما قد يكون تجربة غير تقليدية ومقززة للبعض الآخر.

أودوري إيبي.. جمبري حي

طبق ياباني يتكون من جمبري صغير حي، يتم تقشيره وتقديمه مع رأسه الذي قد يظل يتحرك، ويتميز بمذاقه وملمسه الغريب للبعض.

سلطة النمل.. وجبة خفيفة مقرمشة

في بعض المطاعم في كوبنهاجن، تُقدم سلطة تحتوي على النمل الحي، ويُشبه مذاقه الليمون، قد يبدو هذا الطبق غريبًا للبعض، ولكنه يعتبر وجبة خفيفة شهية لدى البعض الآخر.

كاسو مارزو.. جبن متعفن بالديدان

كاسو مارزو هو جبن سرديني تقليدي مصنوع من حليب الأغنام، ويحتوي بداخله على يرقات ذباب الجبن.

تعتبر هذه اليرقات جزءا من عملية التخمير، ويعتبرها البعض شهية، ويتميز هذا الجبن بطعمه القوي ورائحته النفاذة، ويعتبر من الأطعمة النادرة والمكلفة.

ساشيمي.. وجبة الضفدع

طبق ياباني يتكون من ضفدع حي، يتم تقطيعه وتقديمه بطريقة مثيرة، حيث يتم إخراج الضفدع من حوضه وتقطيعه أمام الزبون.

المحار.. وجبة بحرية حية

يعتبر المحار من المأكولات البحرية الشهيرة التي تُقدم حيّة، خيث يتميز بملمسه الناعم ومذاقه الشهي.

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