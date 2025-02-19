أغرب من الخيال.. رجل يزوّر شهادة وفاة جده والسبب صادم

كتب – سيد متولي

تعرض رجل سنغافوري لغرامة تقدر بآلاف الدولارات، بعد تزوير شهادة وفاة جده، حتى يتمكن من الحصول على إجازة مدفوعة الأجر من مكان عمله.

وبحسب odditycentral، تعرض باراث جوبال، البالغ من العمر 29 عامًا، لغرامة 4000 دولار بعد اعترافه بتزوير شهادة وفاة جده بقصد ارتكاب الاحتيال.

بداية القصة

وأثناء عمله كمحلل عمليات تمويل الأوراق المالية، علم جوبال أن صديقته آنذاك خانته، وكان مدمرًا لدرجة أنه لم يستطع التركيز في وظيفته.

ولكن بدلاً من التقدم بطلب للحصول على أحد أيام الإجازة السنوية التي يقدمها صاحب العمل، طلب السنغافوري إجازة إنسانية مدفوعة الأجر، مدعيًا أن جده في الهند توفي أثناء نومه، تم قبول طلبه، ولكن عندما طلب مشرفه شهادة وفاة جده، أصبحت الأمور معقدة.

ماذا فعل؟

ولكسب الوقت، أخبر جوبال مشرفه أنه لن يتمكن من إرسال شهادة الوفاة إليهم إلا بعد عودة والده من الهند، وفي غضون ذلك، اتصل بأحد أقارب صديقه الذي توفي، مدعيا أنه يحتاج إلى نسخة من شهادة الوفاة لتبرير إجازته من العمل لحضور الجنازة، ثم شرع في تزوير الوثيقة لصالح جده على الكمبيوتر المحمول الخاص به، وأرسل صورة لها إلى مشرفه، متجاهلا الجزء السفلي من الشهادة، الذي كان يحتوي على رمز الاستجابة السريعة للتحقق من صحتها.

ولم يكن مشرفه مقتنعا وطلب نسخة من الوثيقة بأكملها، بناءً على إصرار رؤسائه، أرسل بارث جوبال الوثيقة بأكملها لكنه استقال من وظيفته، مدركًا أن كذبه سيتم اكتشافه بسهولة.

وفي سنغافورة، يمكن تغريم المخالف حتى 10 آلاف دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو كليهما، لتزوير شهادة الوفاة، لذا يمكن لجوبال أن يعتبر نفسه محظوظًا لأنه حصل على غرامة قدرها 4 آلاف دولار فقط عن جريمته، وطلب المدعون غرامة تتراوح بين 4 آلاف و5 آلاف دولار، مشيرين إلى أن صاحب العمل خسر 500 دولار مقابل إجازته المدفوعة الأجر.

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