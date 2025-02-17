"النمر الأسود".. قصة أسرع روبوت رباعي الأرجل في العالم

كتبت- شيماء مرسي

حقق روبوت صيني رباعي الأرجل، أطلق عليه اسم "النمر الأسود"، رقما قياسيا عالميا جديدا في السرعة، وفقا لما أعلنه علماء من جامعة تشجيانغ الصينية.

وهذا الإنجاز هو نتاج عمل استمر لسنوات، فمنذ عام 2018، يعمل العلماء في مركز هانغتشو الدولي للابتكار العلمي والتكنولوجي بجامعة تشجيانج على تطوير هذا الروبوت، وفقا لموقع "odditycentral".

وبالرغم من الجهود المبذولة، واجه الفريق تحديات كبيرة في تجاوز سرعة 6 أمتار في الثانية على مدى السنوات الست الأولى من التطوير.

وفي بداية التجربة، بمجرد أن تجاوز الروبوت الحد الأقصى للسرعة المحددة، تعرض لأضرار جسيمة، على سبيل المثال تمزق في الأطراف وفي بعض الحالات، انهيار كامل للجسم.

وبعد العديد من التجارب والمحاولات، نجح الباحثون في تطوير تصميم الروبوت بشكل ملحوظ.

وشمل ذلك تعديلات هامة مثل إضافة نوابض بين مفاصل الساق لتخفيف الصدمات، ونتيجة لذلك، تمكن الروبوت الملقب بـ"النمر الأسود" من تحقيق سرعة قياسية بلغت 10 أمتار في الثانية هذا العام.

وفي مقطع فيديو نشره مركز هانغتشو الدولي للابتكار العلمي والتكنولوجي، يمكن رؤية النمر الأسود وهو يركض على جهاز المشي ويحافظ على سرعة ثابتة تبلغ 10 أمتار في الثانية، مما يجعله رسميا أسرع روبوت رباعي الأرجل في العالم.

وأوضح الباحثون أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذا الإنجاز المهم، من خلال تنفيذ خوارزميات تحكم مبتكرة وتجربة مواد وتصميمات مختلفة.

ويمثل تحقيق "النمر الأسود" لسرعة 10 أمتار في الثانية إنجازا علميا مهما إذ يقترب من الحد الأقصى للسرعة البشرية في الجري.

ولكن هذا لا يرضي طموح الباحثين الصينيين الذين يسعون جاهدين للوصول إلى هدف جديد يتجاوز هذا الرقم القياسي وهو 15 متر في الثانية.

وأوضح باحثون صينيون أن الحفاظ على سرعة 10 أمتار في الثانية يتطلب كميات هائلة من الطاقة ويؤثر على الجسم عند الجري على الأسطح الصلبة، لذلك في الوقت الحالي، لا يمكن القيام بذلك إلا على جهاز المشي.

ويبلغ وزن الروبوت رباعي الأرجل 38 كجم ويبلغ ارتفاعه 0.63 مترا.

وبينما يبلغ طول أسرع روبوت شبيه بالبشر في العالم 5.6 قدم ووزنه 65 رطلا "29 كيلو جراما" فقط، فإنه قادر على الركض بسرعة مذهلة تبلغ 3.6 متر في الثانية.

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