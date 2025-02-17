شركة تطلق عطرا برائحة بيتزا البيبروني.. ما القصة؟

كتبت- شيماء مرسي

أعلنت إحدى الشركات الشهيرة العاملة في مجال مستحضرات التجميل عن إنتاج عطر جديد برائحة بيتزا البيبروني يحمل اسم "Eau de Passion".

ويستوحي العطر رائحته من بيتزا "Pepperoni Passion"، إذ يحتوي على مزيج من التوابل والفلفل، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويأتي إطلاق هذا العطر تزامنًا مع طرح بيتزا "Pepperoni Passion" الجديدة، في خطوة تعكس شغف الشركة بالبيتزا.

ولم يقتصر الأمر على العطر فحسب، بل أطلقت الشركة حملة ترويجية مبتكرة، تضمنت مقطع فيديو يظهر فيه لوك ديبونو، نجم برنامج "Married at First Sight UK"، وهو يستعرض عضلاته أثناء وضع العطر على جسمه.

كما أتاحت الشركة فرصة الفوز بزجاجة بحجم 30 مل من العطر، وذلك عبر مسابقة مخصصة للأشخاص المرتبطين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها هذه الشركة أفكارًا إبداعية، ففي عام 2021، أطلقت بدلة حرارية لعمال توصيل البيتزا لمساعدتهم على تحمل الأجواء الباردة.

اقرأ أيضًا:

4 مشروبات تحميك من خطر الإصابة بالجلطات المفاجئة.. احرص عليها

"مالهاش علاقة بالنكد".. 5 أسباب وراء التغيرات المزاجية المفاجئة لدى النساء

مشروب الملايين.. شرب القهوة في هذا الوقت يحميك من مرض خطير

3 من أخطر الحيوانات في العالم.. تتفوق قوتها على الأسد

أغرب 6 خضروات في العالم.. تمد الجسم بطاقة هائلة