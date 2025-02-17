مع اقتراب شهر الخير.. أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

كتبت- أسماء العمدة:

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تتراقص أضواء الفوانيس وتفوح رائحة الياميش مقصد الصائمين، التي تتنافس المحلات في عرض ألوانها وأصنافها المتنوعة، من المكسرات الذهبية إلى الفواكه المجففة اللامعة، لتجذب الزوار وتلبي احتياجاتهم الرمضانية.

ارتفاع أسعار ياميش رمضان

في ضواحي الجيزة يرصد "مصراوي" أسعار الياميش التي تتباين حسب النوع والجودو والكمية المطلوبة، فيقول السيد مهنا، أحد التجار، إنّ الأسعار ارتفعت هذا العام مع اقتراب شهر الخير مقارنة برمضان الماضي.

وتشهد أسعار ياميش رمضان تفاوتًا ملحوظًا هذا العام، إذ إنّ المنتجات المستوردة مثل المكسرات (اللوز، البندق، عين الجمل، الفستق) ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد وسعر الدولار، حسبما أكد "مهنا".

أسعر الياميش في شهر رمضان 2025

وبحسب التجار الذين التقاهم "مصراوي" في الجيزة، فإنّ أسعار ياميش رمضان هذا العام جاءت بالكيلو كالآتي:

سعر جوز الهند: 200 جنيه.

سعر الزبيب:210 جنيهات.

سعر عين الجمل: 520 جنيهًا.

سعر القرصيا: 265 جنيهًا.

سعر البلح: من 35 إلى 55 جنيهًا.

هسعر اللوز: 260 جنيهًا.

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