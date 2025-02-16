"أميريجو فسبوتشي" في الإسكندرية.. 10 معلومات عن السفينة الأجمل بالعالم

كتب – سيد متولي

شهدت السفينة الشراعية التاريخية "أميريجو فسبوتشي" التابعة للبحرية الإيطالية، استقبالا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أمس السبت، والتي تحمل لقب "السفينة الأجمل في العالم"، لكن ماذا نعرف عنها؟.

يعود تاريخها إلى ما يقرب من قرن من الزمان، بحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية.

تحمل السفينة اسم المستكشف الإيطالي "أميريجو فيسبوتشي".

جرى بناؤها في حوض بناء السفن الملكي في كاستيلاماري دي ستابيا، وإطلاقها في 22 فبراير 1931.

السفينة "أميريجو فسبوتشي" تصميمها كلاسيكي يشبه سفن القرون الوسطى.

سفينة أميريجو فسبوتشي لها هيكل فولاذي وأشرعة خشبية.

أميريجو فسبوتشي بدأت أولى رحلاتها في 22 فبراير 1931 وتتبع أسطول البحرية الإيطالية.

توصف أميريجو فسبوتشي بأنها "أجمل سفينة حربية أثرية في العالم"، ولا تزال في الخدمة حتى الآن.

وتتميز السفينة بصواريها الثلاث وبخطوطها الأنيقة وأشكالها الحرفية غير العادية، إذ يبلغ طول أكبر صواريها 177.2 قدما.

وجابت السفينة موانئ العالم انطلاقا من ميناء مدينة البندقية الإيطالية منذ عامين وتحديدا في يوليو 2023، والإسكندرية هي المحطة الـ 35 لها قبل العودة إلى إيطاليا.

ومنذ أكثر من 20 عامًا، تعد هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها السفينة "أمريجو فسبوتشي" في ميناء مصري، إذ زارت خلال العشرين شهرًا الماضية أكثر من 30 دولة وخمس قارات.

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